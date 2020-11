Aktionen Lions-Club in Meschede: So helfen Sie mit fünf Euro

Meschede. Die Lions aus Meschede wollen wieder Gutes tun: Ab sofort verkaufen sie ihren besonderen Adventskalender - dabei winken wieder tolle Preise.

Nach dem großartigen Erfolg der vergangenen Jahre sollen die „Lions-Adventskalender“ in diesem November in die 14. Runde gehen. Der Grundgedanke zu diesem besonderen Adventskalender ist, wie bei den Lions üblich, das soziale und caritative Engagement des regionalen Lions-Clubs in Meschede.

Das Wohl der Käufer spielt hierbei zunächst eine untergeordnete Rolle, wenngleich der Lions-Club allen Käufern natürlich viel Glück für die Auslosung wünscht: Die echten Hauptgewinner der Aktion sind aber die Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind oder auch durch ein körperliches oder geistiges Handicap eine Förderung erfahren sollen und müssen. Hier stehen Kinder und Jugendliche im Fokus der geförderten Maßnahmen.

Ziel ist Nachhaltigkeit

Die Begleitung schulischer Projekte und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen unterstützt der Lions-Club Meschede in Form von mehreren Projekten, die sich jährlich wiederholen. Vorrangiges Ziel ist es hierbei, eine nachhaltige Wirkung zu erreichen. Genauso ist aber auch eine Förderung von kulturellen oder sportlichen Maßnahmen möglich und durchaus gewünscht. All die genannten Maßnahmen liegen dem Mescheder Lions-Club in besonderer Weise am Herzen.

Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Zahlreiche Sponsoren aus Einzelhandel und Wirtschaft unserer heimischen Region erklärten sich bereit, einen oder mehrere Preise als Gewinne für den Adventskalender zur Verfügung zu stellen. Die Auflage der Kalender umfasst wiederum 5000 Exemplare, welche mit einer persönlichen Gewinnnummer versehen sind.

Ab dem 1. Dezember werden dann täglich die Gewinnnummern, die unter notarieller Aufsicht gezogen werden, veröffentlicht. Sie werden in dieser Zeitung unter Nennung des jeweiligen Gewinnes bekannt gegeben. Da die Bereitschaft, Preise für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen, sehr groß war, können an vielen Tagen sogar mehrere Gewinne ausgelobt werden. Insgesamt werden also mehr als 138 Preise im Gesamtwert von über 11.500 Euro verlost.

Erlös komplett für Bedürftige

Der Hauptgewinn, ein Einkaufsgutschein der Firma Turflon im Wert von 1000 Euro wird, wie in jedem Jahr, wieder an Heiligabend vergeben.

An folgenden Stellen verkauft der Lions Club seine Adventskalender: In Meschede in der Bücherstube Eva Linhoff und Tabak/Zeitschriften Gerstgarbe sowie der Volksbank Sauerland in der Arnsberger Straße.18. In Eslohe erhält man den Kalender in der Schwanen-Apotheke. Darüber hinaus gibt es den Kalender ab den 3. November an den Mescheder Markttagen, also dienstags und freitags, sowie jeden Samstag an dem bekannten Verkaufsstand in der Fußgängerzone Kreuzung Rebell/Ruhrstraße zu kaufen. Die Gewinne können dann im Verlauf des Dezembers im Bürgerbüro im Mescheder Rathaus abgeholt werden.

Auch wenn nicht jeder Käufer einen Sachpreis gewinnen kann, so sind die 5 Euro, die der Kalender kostet, kein verlorener Einsatz, denn der gesamte Erlös wird bedürftigen Personen aus Meschede und Umgebung zur Verfügung gestellt. Letztendlich stellt also jeder „Fünfer“ einen Gewinn für den Käufer dar, in dem er Gutes tut.

Das diesjährige Motiv ist diesmal nicht das Ergebnis eines Malwettbewerbes: Der Wettbewerb musste coronabedingt ausfallen. Es zeigt in 2020 ein passendes Wintermotiv, aufgenommen zwischen Meschede und Calle.

Erstmals sammelt in diesem Jahr der Lions-Club gebrauchte Hörgeräte und Brillen. Diese können in der Verkaufshütte für den Adventskalender abgegeben werden.

Sie können aber auch bei den Optikern/Hörgeräteakustikern Sauer, Kordel, Stappert und Schulte abgegeben werden.

Die gebrauchten Brillen und Hörgeräte werden dann nach Aufbereitung und Überholung weltweit an gemeinnützige Organisationen weitergegeben und gelangen so zu seh- bzw. hörbehinderten Kindern.

Auch hier hofft der Lions-Club Meschede auf eine erfolgreiche Sammelaktion.