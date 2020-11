Simon Babilon aus Mönekind ist fest im Sauerland verwurzelt. Als angehender Landwirt möchte er auch seine Zukunft auf dem Land verbringen. Im Interview erzählt der 19-Jährige, was er an seinem Berufsfeld schätzt und ob er mit Vorurteilen konfrontiert wird.





Was bedeutet für Sie Heimat?

Simon Babilon: Heimat bedeutet für mich, dass man sich wohlfühlt und den Alltag vergessen kann. Wenn man nach Hause kommt und man sich erstmal bei der Familie und bei den Nachbarn informieren muss, was es Neues im Ort gibt, fühlt man sich sehr schnell wieder gut aufgehoben. Man merkt dann auch, was man die Woche über vermisst hat.





Welche Rolle spielt für Sie die Sauerländer Natur?

In der Natur kann ich sehr gut entspannen und die Seele baumeln lassen. Am Wochenende lohnt es sich immer wieder ein Stück Sauerländer Natur zu genießen. Auch aufgrund meines landwirtschaftlichen Berufes fühle ich mich mit ihr verbunden.





Wie sind Sie zu diesem Berufswunsch gekommen?

Zu dem Berufswunsch bin ich durch meine Familie gekommen. Wir haben selbst noch Landwirtschaft im Nebenerwerb und in meinem Umfeld gibt es auch noch einige Bauernhöfe. Ich habe auch Praktika in ganz anderen Berufen gemacht, aber die haben mir insgesamt alle nicht so gut gefallen wie die Landwirtschaft.





Was schätzen Sie an deiner Arbeit?

An der Arbeit als Landwirt schätze ich den Umgang mit der Natur und den Tieren. Man kann zwar heute schon viel beeinflussen und steuern, aber am Ende ist man immer von der Natur und dem Wetter abhängig.

Auch die Arbeit mit den Tieren macht mir sehr viel Spaß, da sie einem bei guter Pflege etwas zurückgeben und das merkt man dann auch.

Nerven Sie die Vorurteile gegenüber Landwirten?

Ich denke Vorurteile gibt es in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, aber generell nerven mich Vorurteile und Unwissenheit über die Landwirtschaft schon, da oft Dinge gesagt werden, die so nicht stimmen. Da fragt man sich auch, wie solche Vorurteile entstehen.

Persönlich werde ich selten mit Vorurteilen konfrontiert. Wenn ich mit Leuten spreche, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, sind die meistens interessiert, aber auch oft verwundert, wie moderne Landwirtschaft funktioniert.

Wie stellen Sie sich ihre berufliche Zukunft vor?

Nach meiner Ausbildung als Landwirt will ich ein zweimonatiges Auslandspraktikum machen, um andere Seiten der Landwirtschaft kennen zu lernen und auch andere Kulturen zu sehen. Danach möchte ich Agrarwissenschaften studieren. Das ist zum Beispiel in Bonn oder Soest möglich.

Hätten Sie sich vorstellen können, in die Stadt zu ziehen und einen ganz anderen Weg einzuschlagen?

Wenn ich nächstes Jahr studiere, werde ich wahrscheinlich dann auch eine Zeit lang in der Stadt wohnen, aber nach dem Studium ist mein Ziel, auf jeden Fall wieder in meine Heimat zurück zu kommen. Als ich überlegt habe, was ich nach meinem Abitur mache, wollte ich nicht zwangsweise in die Landwirtschaft gehen, aber irgendwie konnte ich mir auch nichts anderes vorstellen, da mir besonders die Vielseitigkeit in der Landwirtschaft Spaß macht.