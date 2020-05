Kreisoberst schwört heimische Schützen auf Saison 2021 ein

Meschede. Die Schützen-Saison ist wegen Corona ausgefallen. Kreisoberst Reinhard Schauerte vom Schützenkreis Meschede blickt nach vorn.

Kreisoberst Reinhard Schauerte hat anlässlich des Pfingstfestes ein Grußwort an die Mitglieder im Kreisschützenbund Meschede gerichtet. In Folge der Corona-Krise hätten die Schützen viele Einschränkungen hinnehmen müssen. „Einige Menschen erkrankten an Covid19, andere starben sogar daran. Viele soziale Kontakte mussten beschränkt werden. Kranke, Alte und sogar Sterbende mussten allein gelassen werden. Andererseits müssen wir jedoch auch feststellen, dass wir in Deutschland, bzw. dem Hochsauerlandkreis noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen sind“, schreibt er.

Dieses Mal nur im kleineren Rahmen: Die Wallfahrt zum Wilzenberg. Foto: Archiv

Dank sei hier den vielen Menschen, die ein funktionierendes Gesundheitssystem aufrecht erhalten hätten. Dank an die Verantwortlichen, die mit ihren richtigen Entscheidungen die Pandemie klein gehalten hätten.

Andere Teile der Welt seien durch Ignoranz und Überheblichkeit deutlich härter getroffen worden. Ein Dank auch an alle Ehrenamtlichen, die mit vielfältigen Aktionen versucht hätten und auch weiterhin versuchten, die Folgen der Pandemie abzuschwächen.

Helfen und Geselligkeit

„Besonders denke ich hier jetzt an euch Schützen! In vielen Fällen helft ihr beispielsweise durch uneigennützige Nachbarschaftshilfe. Es gibt unter uns die gute Atmosphäre des einander Verstehens und Helfens, der Geselligkeit. Und es gibt das Faszinierende, das uns aufrichtet und hilft nach vorne zu schauen. Deutlich wird dies auch an den vielfältigen Aktionen, wo wir Schützen am üblichen Schützenfesttermin Gemeinsinn erlebbar machen.“

Obwohl in diesen Tagen die Geselligkeit besonders vermisst werde, so wolle der Kreisvorstand einerseits den Schützen dankbar sein und sie andererseits bitten, dass auch weiterhin in der Corona-Krise mit Weisheit und Einsicht agieren. „Wir wollen dies in einem Dank- als auch Bittgottesdienst tun. Zum Pfingstfest werden wir vom Kreisvorstand mit Kreispräses Pfarrer Ulrich Stipp auf dem Wilzenberg eine Hl. Messe feiern. Wir wollen uns im gemeinsamen Gebet dem Hl. Geist anvertrauen und um seine Gaben bitten.“

Der Kreisoberst: „Im kommenden Jahr wollen wir uns alle dann nach einer erfolgreichen Saison mit prächtigen Schützenfesten wieder alle gemeinsam zu unserer Wilzenbergwallfahrt am 15. August 2021 aufmachen.“