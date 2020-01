Meschede. In Meschede wurde Meisterpianist Menachem Har-Zahav erwartet. Doch eine Panne an seinem Pkw stoppte den Musiker auf seiner Fahrt ins Sauerland.

Konzert ausgefallen: Pkw-Panne auf dem Weg nach Meschede

Eigentlich sollte am Samstag ein Konzert mit dem Meisterpianisten Menachem Har-Zahav in der Alten Synagoge in Meschede stattfinden. Das Publikum war bereits an dem Bürgerzentrum in der Kampstraße erschienen - und musste kurzfristig wieder nach Hause gehen. Per Aushang erfolgte die Absage.

Aushang: Motorschaden

Meisterpianist Menachem Har-Zahav war in Meschede erwartet worden. Foto: Archiv

„Wegen eines Motorschadens kann der Künstler nicht mehr rechtzeitig nach Meschede kommen“, hieß es dort. „Der Pianist Menachem Har-Zahav bedauert, dass er das Konzert heute nicht spielen kann!“ Was war genau passiert? Nach Informationen dieser Zeitung hatte der Musiker eine Panne, als er selbst am Steuer mit dem Auto in Richtung Sauerland unterwegs war. In Höhe des Sonnborner Kreuzes an der A46 war plötzlich der Auspuff von seinem Fahrzeug abgefallen - eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich.

Wie das Weston-Musikmanagement mitteilte, soll das Konzert nachgeholt werden. Ein Termin steht noch nicht fest. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit oder können in der Touristinfo zurückgegeben werden.

Mit vier Jahren begonnen

Menachem Har-Zahav erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von vier Jahren. Er studierte „Piano Performance” an der Central Missouri State University. Mit 26 Jahren war er „Associate Professor of Music“ an der University of Arkansas. Nach drei Jahren als Dozent zog Har-Zahav nach England, um an einem Doktorandenstudiengang teilzunehmen. Danach siedelte er nach Deutschland über, wo er sich seitdem ganz seiner Pianistenkarriere widmet.

Präsentiert werden sollten in Meschede die „Papillons“ (Schmetterlinge) von Robert Schumann, der „Liebestraum“ von Franz Liszt und weitere Stücken von Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Claude Debussy und Liszt sowie ein abwechslungsreicher Querschnitt durch die Klavierliteratur.