Kinderkulturprogramm trotz Corona-Krise in Meschede

Meschede. Trotz Corona-Krise wird es ein Kinderkulturprogramm in der Stadt Meschede geben. Hier gibt es alles zu Auflagen und Terminen.

Mit Mama Muh über die Weide toben, mit einer Eintagsfliege das Leben genießen oder mit Pumuckl auf Seefahrt gehen: Lustige Geschichten, unvergessliche Momente und spannende Abenteuer erwarten Klein und Groß beim Kinderkulturprogramm der Stadt Meschede.

Unterstützung durch die Sparkasse

Aber auch für weiterführende Schulen stehen Angebote auf dem Programm: Das Stück „Philotes –Spiel um Freundschaft“ des Ensembles Theaterspiel dreht sich um das Thema Computerspielsucht, während „Nathan@WhiteBoxX“ vom Rheinischen Landestheater Neuss Lessings meisterhaftes Ideendrama radikal adaptiert und im Gewand eines modernen Drei-Personen-Stückes in klassischen Kostümen neu zum Leben erweckt. Unterstützt werden die Veranstaltungen auch in diesem Jahr wieder von der „Sparkasse Mitten im Sauerland“.

„Uns war es besonders wichtig, gerade auch in diesem Jahr unter schwierigen Bedingungen Kultur für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen“, sagt Ulrich Tölle von der Sparkasse Mitten im Sauerland. So trägt die Unterstützung der Sparkasse dazu bei, dass die Stadt die Kinder- und Jugendveranstaltung trotz Einschränkungen bei den Zuschauerzahlen und Hygienevorschriften zu bezahlbaren Preisen anbieten kann.

Unbeschwerte Momente

Bürgermeister Christoph Weber betont, dass besonders Kinder in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten mussten: „Umso wichtiger ist es uns, Ihnen in der Stadthalle ein paar unbeschwerte Momente zu bieten.“

Auf einen Kinder- und Jugendflyer wurde in der aktuellen Spielzeit verzichtet, da eine langfristige Planung derzeit schwierig ist. „Abhängig vom Infektionsgeschehen und den geltenden Vorschriften schauen wir, welche Veranstaltungen wir mit einem guten Gefühl anbieten können, und was wir gegebenenfalls verschieben oder sogar absagen müssen“, erklärt Anne Wiegel, Mitarbeiterin im Kulturamt der Stadt Meschede.

Besonders erfreulich sei in den vergangenen Monaten die Kooperation mit Theatern und Stadthalle gewesen: „Alle versuchen sich gegenseitig entgegenzukommen, um trotz Einschränkungen ein gutes Angebot machen zu können.“ So wird etwa das Stück „Mama Muh und die Krähe“ für alle ab vier Jahren vom Westfälischen Landestheater am Donnerstag, 17. September, gleich in zwei Aufführungen gezeigt, um 15 und um 17 Uhr, um zum einen die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer zu beschränken und zum anderen möglichst vielen Kindern den Theaterbesuch zu ermöglichen.

Übersicht der Termine

Folgende Kinder- und Jugendveranstaltungen stehen dank der Unterstützung der „Sparkasse Mitten im Sauerland“ derzeit unter anderem auf dem Programm:

• Donnerstag, 17. September, 15 und 17 Uhr: „Mama Muh und die Krähe“ nach Jujja Wieslander und Sven Nordqvist, von Sabrina Klose, ab 4 Jahren, Westfälisches Landestheater, Eintritt 8,20 Euro.

• Samstag, 3. Oktober, 15 Uhr, „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit, ab 6 Jahren, Landestheater Detmold, Eintritt 6 Euro.

• Sonntag, 28. Februar, 15 Uhr, „Pumuckl zieht das große Los“ von Ellis Kaut, ab 4 Jahren, Burghofbühne Dinslaken, Eintritt 8,20 Euro.

Für Knax-Club-Mitglieder gilt bei Vorlage des Ausweises ein reduzierter Eintrittspreis.

Karten für die Veranstaltungen (außer für Schulen) sind ausschließlich personalisiert im Vorverkauf bei der Tourist-Info in der Le-Puy-Straße (Tel. 0291/205-350, E-Mail tickets@meschede.de) erhältlich. Beim Betreten der Stadthalle muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Veranstaltungen für Schulen (Anmeldung unter Tel. 0291/205-164):

• Freitag, 25. September, 11.15 Uhr, „Philotes – Spiel um Freundschaft“ von Beate Albrecht, ab 7. Klasse, Theaterspiel, 5 Euro (ausverkauft).

• Donnerstag, 4. Februar, 11 Uhr, „Nathan@WhiteBoxX“ nach Gotthold Ephraim Lessing, Rheinisches Landestheater Neuss, 9 Euro.

Bei verändertem Infektionsgeschehen besteht das Risiko einer kurzfristigen Absage der Veranstaltungen.