Meschede. Neue Aktion der Kaufleute zur Weihnachtszeit in Meschede: Kläppchen öffne Dich. Hier gibt es alle Informationen dazu.

Kaufleute in Meschede bieten an: Kläppchen öffne Dich

Die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ lädt zur Kläppchenaktion in den Mescheder Einzelhandel ein. Um ein adventliches Ambiente und einen Anlaufpunkt in der Adventszeit zu bieten, verlosen die teilnehmenden Mitgliedsbetriebe verschiedene Sach- und Geldpreise.

Teilnahmekarte und Verlosung

An 14 Adventstagen können Kunden in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Enste mitmachen und gewinnen. Und so funktioniert die Aktion: Jedes Schaufenster der teilnehmenden Einzelhändler ist in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember mit einem Bilderrahmen ausgestattet, welcher ein Adventskalender-Kläppchen darstellt. An diesem Tag können Kunden und Besucher der Stadt in das Mitgliedsgeschäft gehen und dort eine Teilnahmekarteausfüllen. Die am Kläppchentag ausgefüllte Teilnahmekarte nimmt anschließend an der Verlosung teil. Die Gewinner werden am folgenden Tag ausgelost und informiert.

Zu gewinnen gibt es unter allen Teilnehmern verschiedene Sachpreise und Gutscheine im Wert zwischen 10 und 50 Euro. Dieselben Gewinne stellen die Einzelhändler zudem als Gewinn in der Mescheder Adventskalender App zur Verfügung. So haben alle Kunden eine doppelte Gewinnchance.

Mit der Aktion im Gesamtwert von über 1500 Euro möchten die Mitglieder der Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ Danke an ihre Kunden sagen und ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit wünschen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.meschede.de/klaeppchenoeffnedich

Die teilnehmenden Geschäfte

1. Dezember: Café-Bar Brazil Meschede

3. Dezember: Como mode & mehr

4. Dezember: DL Mode by Daniela Langer

5. Dezember: H1 am See

6. Dezember: Möbel Knappstein

9. Dezember: Metzgerei & Partyservice Kutsche

10. Dezember: Paul und Pauline

11. Dezember: Paradiesvogel

12. Dezember: Optik Kordel

13. Dezember: Postkeller

16. Dezember: Petras Ökoeck

17. Dezember: Schuhaus Stratmann

18. Dezemeber: Mescheder Strumpflädchen

19. Dezember: Style In