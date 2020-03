Kartenverlosung: Legendäres Rennen zwischen Ford und Ferrari

Meschede. Das Mescheder Kino zeigt am kommenden Dienstag als Besonderen Film um 19.45 Uhr Le Mans 66 - Gegen jede Chance.“ Wir verlosen Karten.

Biografisches Drama

In dem biografischen Drama geht es um den legendären Wettstreit um die Vormachtstellung im Rennsport zwischen Ford und Ferrari in den 1960er Jahren. Eigentlich wollte Ford in den 1960er Jahren den italienischen Konkurrenten Ferrari aufkaufen. Und der Deal war nahezu unter Dach und Fach, doch im Bezug auf die Rennsportabteilung konnte man sich nicht mit Enzo Ferrari einigen und der Deal platzte. Das konnte Henry Ford II. so natürlich nicht stehen lassen und plante seine Rache. Die Schmach sollte damit getilgt werden, Ferrari im legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu besiegen.

Ferrari dominiert das Rennen

Einfacher gesagt als getan, dominiert Ferrari das Rennen doch bereits seit vielen Jahren. Die Hoffnung des Konzern liegt in den Händen des texanischen Konstrukteurs Caroll Shelby (Matt Damon) und dem britischen Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale). Letzterer gilt gemeinhin als „schwierig“ und hat am Anfang nur ein mildes Lächeln (und eine Faust) für Shelbys Projekt. Ob es ihnen gelingt?

Wir verlosen dreimal zwei Karten unter allen Lesern, die bis Montag um 11 Uhr eine Mail schicken an gewinnspiel-meschede.@westfalenpost.de. Das Stichwort lautet BIK. Viel Glück!