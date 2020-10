Karten fürs Mescheder Kino: Das Leben der Marie Curie

Das Lindentheater zeigt in seiner Reihe „Besonderes im Kino“ am kommenden Dienstag um 20 Uhr den Film „Marie Curie - Elemente des Lebens“. In dem Biopic mit Rosamund Pike geht es um die Forscherin Marie Curie, die trotz zweier Nobelpreise stets um Anerkennung kämpfen musste. Kino und Redaktion verlosen dreimal zwei Eintrittskarten.

Filmhandlung

Sie gilt als Pionierin Genie und Rebellin zugleich. Forscherin Marie Curie (Rosamund Pike) musste zeit ihres Lebens um Anerkennung in den naturwissenschaftlichen Forscherkreisen kämpfen, doch ihre Entdeckungen beeinflusst die Welt bis heute maßgeblich.

Paris 1891: Von der Forschung getrieben, schreibt sich die Polin Marie Skłodowska an der Pariser Sorbonne ein, um Physik zu studieren. Als Beste schließt sie das Studium ab und beginnt als Partnerin im Laboratorium von Pierre Curie (Sam Riley) zu arbeiten. Zunächst nur als Kollegin, beginnt Curie den forscherischen Drang der jungen Polin zu entdecken. Sie verlieben sich, heiraten 1895 und hören nicht auf, unerbittlich weiterzuforschen.

Forscherin Marie Curie (Rosamund Pike) und ihr Mann Pierre (Sam Riley) haben ein gemeinsames Ziel: Erkenntnisgewinn. Foto: Laurie Sparham / Studiokanal

Kurz nach der Entdeckung der Röntgenstrahlung 1895 sucht Marie ein Thema für ihre Doktorarbeit. Sie widmete sich den „Becquerel-Strahlen“ und schaffte es, gemeinsam mit ihrem Ehemann, Radioaktivität messbar zu machen und entdeckt das Element Radium. Dies bescherte dem Ehepaar nicht nur den Nobelpreis in der Physik, Marie war die erste Frau, die den Preis erhielt.

Der plötzliche Tod von Pierre wirft Marie zunächst aus der Bahn. Doch die Wissenschaft treibt sie weiter an. Bis heute sind ihre Spuren in der menschlichen Geschichte vermerkt.

Hintergründe

Ein überfälliges Biopic beschert uns Regisseurin Marjane Satrapi („Persepolis“) mit ihrer ungewöhnlichen, wie berührenden Handschrift. Die Auswirkungen von Marie Curies Arbeit sind bis heute zu spüren, ob positiv wie negativ, in den falschen und richtigen Händen.

Der Film beschreibt ihren Werdegang und stellt die größten Errungenschaften in den historischen Kontext. Basierend auf dem Graphic Novel „Radioactive: Marie Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout“ von Lauren Redniss, schlüpfen Rosamund Pike („Gone Girl“) und Sam Riley („Control“) in die Rollen des Forscherpaares.

>>>HINTERGRUND

Redaktion und das Lindentheater-Kino verlosen dreimal zwei Karten für die Vorstellung am kommenden Dienstag um 20 Uhr.

Teilnehmer schicken bitte eine Mail an die Redaktion bis Montag, 11 Uhr, mit dem Stichwort BIK an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de.