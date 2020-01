Karten für besonderen Film in Meschede zu gewinnen

Das Besondere Kino im Linden-Theater zeigt am Dienstag, 28. Januar, um 20 Uhr die „Deutschstunde“ - eine Verfilmung von Siegfried Lenz’ gleichnamigem Roman über einen Jungen, der sich im Zweiten Weltkrieg zwischen Pflichtgefühl und individueller Verantwortung entscheiden muss.

Die Handlung

Jens Ole Jepsen (Ulrich Noethen) ist Polizist in einem abgelegenen Dorf in Schleswig-Holstein. Gewissenhaft stellt er seinem Jugendfreund, dem expressionistischen Maler Max Ludwig Nansen (Tobias Moretti), ein Malverbot aus und zweifelt keine Sekunde an seinem Auftrag. Um die Überwachung des Verbots zu gewährleisten, setzt er seinen elfjährigen Sohn Siggi (Levi Eisenblätter) auf Nansen an.

So gerät Siggi zwischen die Fronten, pflegt er doch zu Nansen eine tiefe Freundschaft und verbringt einen Großteil seiner Zeit in dessen Atelier. Der junge Knabe beschließt, Nansen zu helfen und seine Werke zu verstecken – wohlwissend, dass er damit den Zorn seines Vaters herauf beschwört.

Die Hintergründe

50 Jahre nach Erscheinen des zugrundeliegenden Romans von Siegfried Lenz wagt sich Regisseur Christian Schwochow an den Stoff und inszeniert das Werk nach einem Drehbuch seiner Mutter, Heide Schwochow. Eingebettet ist die Geschichte in die Rahmenhandlung, die den Jugendlichen Siggi (nun gespielt von Tom Gronau) in einem Erziehungsheim der Nachkriegszeit zeigt. In einer Deutschstunde soll er einen Aufsatz über das Thema „Die Freuden der Pflicht“ verfassen.

Fällt es ihm anfangs noch sehr schwer, seine Gedanken in Worte zu fassen, wird er mit dem Aufenthalt in einer Zelle bestraft, in der er Heft und Heft mit seinen Erinnerungen an die Kindheit niederschreibt.

Die Schauspieler

In der Rolle des pflichtbewussten Polizisten ist Ulrich Noethen, der zuletzt in der Krankenhaus-Serie „Charité“ als Ferdinand Sauerbruch zu sehen war, ihm gegenüber steht Maler Nansen, gespielt von Tobias Moretti („Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“). Nachwuchstalent Levi Eisenblätter spielt den jungen Siggi („Das Pubertier“), seine erwachsene Version verkörpert Tom Gronau, der bisher eher Fernsehrollen übernommen hat, er war etwa in „Der Alte“ zu sehen.

Laut ersten Kritiken weiß „Deutschstunde“ neben den schauspielerischen Darbietungen mit einem authentischen Szenenbild und trefflichen Kostümen zu überzeugen. Gekonnt arbeite der Film den Konflikt zwischen Pflichtbewusstsein und individueller Verantwortung heraus.

>>>SO KÖNNEN SIE GEWINNEN<<<

Wir verlosen dreimal je zwei Eintrittskarten: Wer teilnehmen möchte, schickt bitte eine Mail mit Namen und Betreff BIK an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Einsendeschluss ist am Montag, 27. Januar, 11 Uhr.