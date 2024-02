Karneval: Bestwiger (20) in Reiste zusammengeschlagen worden

Reiste Nach der Karnevalsparty in Reiste wurde ein verletzter Mann gefunden. Er soll von hinten angegriffen worden sein. Polizei sucht Zeugen.

In Reiste ist es am Rosenmontag zu einem Polizeieinsatz gekommen. In der Nähe eines Gasthofes wurde zunächst eine verletzte Person gemeldet. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Die Polizei geht davon aus, dass der Verletzte, ein 20-Jähriger aus Bestwig, Opfer eines Gewaltdelikts geworden ist. Es liegen Hinweise vor, dass der Mann kurz zuvor eine nahegelegene Karnevalsfeier verlassen hat und im weiteren Verlauf im Bereich der Mescheder Straße, die Hauptstraße in Reiste, durch zwei bislang unbekannte Täter hinterrücks niedergeschlagen worden ist. Das Opfer fiel auf den Boden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Hilfe im Gasthof bekommen

Der Verletzte fand im Anschluss Hilfe in dem nahegelegenen Gasthof. Zu den Tätern liegen bislang keine Informationen vor. Der 20-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Auch in Meschede wurde an Karneval ein Mann zusammengeschlagen. Im Bereich des Stiftscenters war eine Gruppe von Männern an Weiberfastnacht gegen 20.30 Uhr auf einen 26-Jährigen losgegangen. Die Männer verletzten ihr Opfer so schwer, dass es ins Krankenhaus musste. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

