Käferholz mit Bahn in den Süden schicken - auch aus Bestwig

Auf der Oberen Ruhrtalbahn soll der Güterverkehr belebt werden. Dafür macht sich jetzt auch die SPD-Fraktion im Mescheder Kreistag stark. Sie fordert, insbesondere für den Holztransport Verladestationen an der Bahn einzurichten. Das unterstützt auch die Pläne für einen geplanten Verladebahnhof in Bestwig.

Nachfrage in Süddeutschland und im Alpenraum

Der Eversberger SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Brüggemann weist auf die enorme Größenordnung des Holzes hin, dass in der Region durch den Borkenkäfer befallen sei: Diese Menge könnten nicht komplett in der Region durch die Sägewerke abgenommen und verarbeitet werden. Dafür gebe es aber in Süddeutschland und im Alpenraum eine entsprechende Nachfrage nach diesem Holz. Der Transport mit Lastwagen nach Süddeutschland, Österreich und in die Schweiz scheide aber wegen der hohen Kosten aus. Dafür gebe es dort aber gute Bahnanschlüsse. Die SPD im Hochsauerlandkreis fordert deshalb, solche Holzverladestellen an der Bahn hier einzurichten. Daran beteiligt werden solle auch der Kreis Soest, weil es in Rüthen mit der Westfälischen Landeseisenbahn ebenfalls eine entsprechende Infrastruktur gebe.

Die SPD drängt zur Eile, weil niemand sagen könne, wie sich die Schäden 2020 entwickeln und welche Mengen an Schadholz noch anfallen würden. Außerdem verschlechtere sich die Qualität des Holzes, je länger das geerntete Holz liegen bleibe. Der Antrag der SPD ist in einer Sondersitzung des Kreistages am Mittwoch zunächst in die Ausschüsse verwiesen worden.

Bisher Wettbewerbsnachteil für Sägewerke

Eine dieser Verladestationen ist in Bestwig geplant – sie soll aber nicht nur für Holz, sondern auch für Steine und Industriegüter genutzt werden können, so die Pläne des Sägewerkszusammenschlusses Team-Timber. Hier kooperieren acht mittelständische Sägewerke aus dem Hochsauerlandkreis. Mangels Möglichkeiten über die Bahn müssen sie ihr Holz bislang fast ausschließlich mit Lkw über die Straße transportieren – ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, so das Unternehmen.

Sie haben deshalb ein 3,8 Hektar großes Gelände gekauft und den alten Ringlokschuppen dort bereits abgerissen. Der Plan sieht vier Gleise vor, die ganze Güterzüge mit dem Standardmaß von 740 Meter Länge aufnehmen können. Derzeit wird noch geklärt, wie mit anderen technischen Hinterlassenschaften in dem Bereich umgegangen wird: Der Bestwiger Bürgerausschuss hat sich bereits für den Abriss des Wasserturmes und eine Versetzung des Wasserkranes hin zum Bahnhof ausgesprochen.