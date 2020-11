Junge Meschederin muss zum zweiten Mal in Corona-Quarantäne

Meschede. Eine 18-jährige Meschederin berichtet von ihrer Zeit in Quarantäne - seitdem weiß sie manches viel mehr zu schätzen.

Für die meisten ist eine Corona-Erkrankung eine sehr abstrakte Vorstellung. Jedoch nicht für Anna (Name geändert), die 18-jährige Meschederin, erkrankte bereits im April an Covid-19 und musste nun erneut zwei Wochen in Quarantäne. Gerade hat sie alles überstanden.

Im Seniorenzentrum angesteckt

Im April hatte sie sich im Rahmen eines Jobs in einem Seniorenzentrum im HSK angesteckt. Schwer krank war sie nicht. „Ich hatte Fieber, Atembeschwerden und habe nichts mehr geschmeckt“, erzählt sie. Bis heute ist der Geschmack noch nicht voll zurückgekehrt. Auch damals blieb sie zwei Wochen zu Hause, zur Erholung und um Ansteckungen zu vermeiden.

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau hatte sie nun Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person und musste wieder in Quarantäne. „Ein Job in der Pflegebranche birgt immer ein hohes Ansteckungsrisiko“, weiß die 18-Jährige. „Direkt Angst habe ich jedoch nicht. Trotzdem habe ich Verständnis für jeden – vielleicht auch älteren Kollegen – der momentan mit einem unguten Gefühl zur Arbeit geht“, erklärt sie. Und das, obwohl darauf geachtet werde, dass die Krankenpfleger keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden, mit Schnelltests für Patienten und FFP-2-Masken.

Eine Schicht lang zusammengearbeitet

„Jetzt war ich aber nun mal Kontaktperson, habe mit der erkrankten Person eine Schicht zusammengearbeitet, aber ich habe mich ja nicht angesteckt“, sagt Anna, die glaubt, dass sie bereits Antikörper gebildet hat. „Hätte ich jetzt noch kein Corona gehabt, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Respekt vor einer Ansteckung.“

Im Oktober musste sie also wieder in Quarantäne. „Die Tests und Quarantäneregeln kannte ich noch vom ersten Mal, doch es gab auch Unterschiede. Letztes Mal war ich ja wirklich krank und dieses Mal nicht. Deswegen war es teilweise diesmal noch schwieriger, weil ich wusste, ich verbringe die nächsten zwei Wochen vor allem in der Waagerechten, obwohl ich keine Beschwerden habe.“

Zumindest das Frustessen machte wieder Spaß

Zumindest der Geschmackssinn sei in den vergangenen Wochen langsam wiedergekommen. „Deshalb hat auch das Frustessen mehr Spaß gemacht“, erzählt die Meschederin und lacht. In den zwei Wochen Quarantäne habe sie erstmal den Schlaf nachgeholt, der im Schichtdienst oft zu kurz komme. Mit einem Lächeln berichtet sie: „Ansonsten habe ich das gemacht, was man zu Hause eben so macht. Ich habe fast das gesamte Angebot von Disney+ durchgeguckt, unfassbar viel gegessen und irgendwann habe ich sogar angefangen, mir die Sachen von meiner Ausbildung noch mal anzugucken, die Ordner zu sortieren und solche Sachen. Da hätte ich einer Praxiseinheit sonst auch nie drüber nachgedacht.“

Im April fand sie es besonders bedrückend, dass sich die Familie nicht selbst versorgen konnte, da auch ihre Mutter als Corona-Kontaktperson das Haus nicht verlassen durfte. „Das war diesmal anders, da mein Testergebnis ja negativ war.“ Trotzdem: Wenn draußen das Wetter dann schön war und sie richtig Lust auf einen Herbstspaziergang bekam, war der „Stubenarrest“ besonders schwierig. „Da ist die Terrasse oder der Balkon auch kein Ersatz.“ Nach ein paar Tagen setzte also der Lagerkoller ein.

Zusammenleben unter Corona-Bedingungen ist schwierig

uch das Zusammenleben war manchmal schwierig. „Man sollte schon schauen, dass man sich möglichst voneinander fernhält. Ich weiß auch von ein paar Kollegen, die dann zu Hause eine Maske getragen haben, wenn der Abstand nicht eingehalten werden konnte.“ Die Auszubildende und ihre Mutter konnten nach dem negativen Testergebnis jedoch erstmal durchatmen. Sie achteten aber weiter darauf, sich möglichst in verschiedenen Räumen aufzuhalten und getrennt voneinander zu essen.

„Trotz der vielen Einschränkungen, die die Quarantäne mit sich bringt, habe ich aus der Zeit auch gelernt“, betont Anna, „nicht nur, dass der Geschmacksverlust einen krassen Verlust an Lebensqualität bedeutet. Man lernt auch Sachen zu schätzen, die man sonst als selbstverständlich angesehen hat.“ Das klinge immer so pathetisch, sagt sie. Einfach mal rausgehen, zum Beispiel. „Kleinigkeiten, wie Freunde mal nicht nur auf dem Bildschirm zu sehen, haben mir da besonders gefehlt.“ Nun hat die Meschederin auch die zweite Quarantäne überstanden und widmet sich wieder voll ihrer Ausbildung. Mit einer neuen Sichtweise auf manche alltäglichen Dinge.

HINTERGRUND

Quarantäne bezeichnet die häusliche Absonderung. Man darf also sein Haus bzw. seine Wohnung nicht verlassen - auch nicht zum Einkaufen..

In der Regel dauert die Quarantäne 14 Tage.

Kontaktvermeidung steht an erster Stelle, möglichst auch zur Familie oder zu Mitbewohnern

Wenn man sich in NRW nicht an die Quarantäne-Regeln hält, droht ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro.