Vermisste Meschederin (17) wird an den Gleisen entdeckt

Meschede. Die Polizei hat eine vermisste 17-jährige Meschederin an den Olsberger Gleisen entdeckt. Der Zugverkehr soll in Kürze wieder aufgenommen werden.

Die Polizei Meschede hatte am Freitagmorgen eine Suchmeldung für den Raum Meschede, Olsberg und Bigge herausgegeben. Mittlerweile ist die junge Meschederin gefunden.

In einem Gleisbett nahe des Stausees hatten Zeugen eine Person gesehen. Zeugen haben diese von den Gleisen geholt und gesichert.

Die Polizei suchte nach der 17 Jahre alten Jugendliche, die heute Morgen aus dem Krankenhaus in Meschede geflüchtet war. Die junge Frau kommt aus Meschede. Hier suchte sie die Polizei auch in der Nähe des Mescheder Bahnhofs und in der Unterführung.

Letzte Spur am Schwimmbad in Bigge

Später wurde sie dann am Bahnhof Olsberg gesehen, wie sie barfuß in Richtung Bigge. Die Spur verlor sich um 9.50 Uhr im Bereich des Schwimmbads. hier gibt es mehr artikel und bilder aus meschede und umlandDie Polizei überlegte auch, ob sie einen Hubschrauber zur Unterstützung anfordern sollte

Wie die Polizei mitteilt, soll die 17-Jährige Suizidabsichten geäußert haben.

Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide, es sei denn, sie erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22.

Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen

Depression unter: 0291/941469.