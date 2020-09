Junge Frau gegen ihren Willen im Esloher Kurpark geküsst

Eslohe. Im Esloher Kurpark hat ein Unbekannter eine junge Frau gegen ihren Willen geküsst. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Gegen ihren Willen ist am Donnerstagabend eine junge Frau im Esloher Kurpark geküsst worden. Die Esloherin wehrte sich nach Angaben der Polizei. Daraufhin sei der bislang unbekannte Mann geflüchtetet.

Wie die Polizei mitteilt, war die 21-Jährige gegen 21.30 Uhr mit einer Freundin durch den Park gegangen. Hierbei sei ihnen der Mann entgegengekommen. Er sprach die Esloherin an und fragte nach ihren Namen. Die Frauen ignorierten den Mann und gingen weiter.

Daraufhin habe er sie am Arm festgehalten und auf den Mund geküsst. Die Frau wehrte sich und trat dem Täter in den Genitalbereich. Nach dem Tritt ließ der Mann los und flüchtete in Richtung Hauptstraße.

Die 21-Jährige beschreibt den Täter laut Polizei wie folgt: Schlanke Statur, dunkle kurze Haare, südländisches Aussehen, etwa 1,80 Meter groß, schlechte Deutschkenntnisse, rot/orangenes T-Shirt, dunkle Jeansjacke, dunkle lange Hose.

Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein. Sie verlief allerdings ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90 200 entgegen.