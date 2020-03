Internet: Vodafone in weiten Teilen von Meschede ausgefallen

Im Stadtgebiet Meschede, Teilen von Eslohe, Bestwig und dem Stadtgebiet Schmallenberg sowie dem weiteren Umkreis ist am Mittwochnachmittag in weiten Teilen das Internet von Vodafone ausgefallen. Auch Telefonleitungen waren ausgefallen. Der Umfang wirkte großflächig. Begonnen hatten die Probleme gegen 15 Uhr. Es meldeten sich immer mehr Nutzer, bei denen nichts mehr funktionierte.

Homeoffice und Quarantäne

Ausgerechnet in diesen Tagen: Zahlreiche Menschen sind im Homeoffice, weil die Arbeitgeber sie wegen der Coronakrise aus den Büros nach Hause geschickt haben. Von dort sollen sie weiter arbeiten und per Telefon und Video konferieren. Und dann sind da jene, die zwangsweise im Urlaub sind oder in Quarantäne stecken: Sie suchen Zeitvertreib und Informationen. Was sich alle gemeinsam wünschen: ein stabiles Internet.

Meschede-Gartenstadt, Meschede-Kernstadt, Remblinghausen, Eversberg, Wennemen - die Liste ist lang und sie wurde immer länger. „Aktuell besteht in Meschede und Umgebung eine Störung. Diese ist bereits bekannt und man arbeitet mit Hochdruck an der Behebung“, teilte der Vodafone-Shop aus Meschede in seiner Stellungnahme mit.

Nach etwas einer Stunde meldeten die ersten Nutzer, dass bei ihnen wieder Verbindungen funktionieren. Einer, der Tipps: den Router neu starten.