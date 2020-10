Instagram: #Meschede und #Hennesee hoch im Kurs

2018 gab es bereits über 21 Millionen Instagram-Nutzer allein in Deutschland. Aktuelle Nutzer-Zahlen für Deutschland hat die Social-Media-Plattform seit zwei Jahren nicht veröffentlicht. Experten vermuten aber einen weiteren Anstieg. Durch das rasante Wachstum und die hohe Anzahl täglich aktiver Nutzer bietet sich Instagram für Marketing- und Werbezwecke an. Das kommt auch dem Tourismus zu Gute. Wir haben den Check vor Ort gemacht.

Nutzer schießen Fotos im Urlaub und posten sie als klassischen Instagram-Beitrag oder als Instagram-Story. Letztere bleibt zwar ohne Archivierung nur 24 Stunden online, erfreut sich aber immer größerer Beliebtheit. Mit einem Hashtag werden dann zum Beispiel touristische Ziele und Sehenswürdigkeiten versehen und so gesammelt. Auch Meschede und der Hennesee sind beliebte Foto-Motive.

HSK unter Top 3-Hotspots

Allen Tourismus-Hotspots in der Umgebung voran geht Winterberg. Omio, eine Reisebuchungsplattform für Zug, Bus und Flug, hat die beliebtesten Hotspots der Kleinstädte in Deutschland auf Instagram untersucht und die Tourismus-Hochburg des Hochsauerlandkreises auf Platz zwei, direkt hinter Füssen mit Schloss Neuschwanstein eingeordnet. 194.196 Hashtag-Erwähnungen wurden für Winterberg gezählt. Füssen kommt auf 207.725.

Über Instagram lassen sich vor allem Fotos posten und verbreiten. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Doch auch Meschede muss sich nicht verstecken. Erwähnt wird die Kleinstadt zwar nicht, würde mit 34,4 Tausend Erwähnungen aber im sehr guten Mittelfeld des Rankings der Kleinstädte mit Instagram-Hotspot liegen.

Am häufigsten wird der Hashtag #Meschede in Kombi mit dem #Hennesee erwähnt. 8500 Mal wurde das touristische Aushängeschild der Stadt bereits auf Instagram erwähnt. Die Bilder zeigen meist den See selbst, gut gelaunte Badegäste oder die Himmelstreppe. Diese hat sogar ihren eigenen Hashtag #Himmelstreppemeschede, worunter man tolle Schnappschüsse des beliebten Ausflugsziels findet.

Allgemeine Sauerland-Hashtags, die auf Instagram zu wunderschönen Fotos aus der Region führen, sind zum Beispiel #Sauerland, #deinSauerland und #sauerlandcalling, die vor allem vom Sauerland Tourismus e.V. genutzt werden. Alle Inhalte dieser Zeitung sind unter dem Hashtag #WPMeschede zu finden. Ein weiterer Ort im HSK taucht aber noch im Ranking auf: Assinghausen. Mit 448 Erwähnungen setzt die Plattform das Dorf bei Olsberg auf Platz 124. Das Hauptfotomotiv auf Instagram dürften Fachwerkhäuser und Rosen sein. Die Bewohner haben den Ort in einen fantastischen Rosengarten verwandelt. Assinghausen nennt sich schließlich auch „Rosendorf“. Neben Assinghausen dürfen nur sechs weitere Dörfer in ganz Deutschland diesen Titel führen.

>>>Beliebte Instagram-Accounts aus dem Sauerland

Der Account des Sauerland Tourismus e.V. #deinsauerland mit 8000 Followern.

#zauberhaftes_sauerland - ein Blog mit über 5000 Followern zeigt der Eindrücke aus der Region.

#ImSauerland hat ebenfalls knapp 5000 Follower und man findet dort neben idyllischen Fotomotiven auch Sauerländer Redensarten.

Mit etwa 2500 Abonnenten ist der Account #sauerland_macht_glücklich zwar noch etwas kleiner, es werden aber wunderschöne Landschaftsaufnahmen gezeigt.

Unter dem Instatag #wp_meschede postet die Lokalredaktion regelmäßig Neuigkeiten und Nachrichten aus Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg.