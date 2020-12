Ja, da sei eine ganze Menge Wehmut mit dabei, sagt Taru Theiwes. Aber die Gesundheit zwinge sie unweigerlich zu diesem Schritt. Am 12. Dezember schließt „West 15 Lingerie“, in Schmallenberg und über die Stadtgrenzen hinaus beliebt und bekannt für Dessous, Bademoden, Tag- und Nachtwäsche. Doch zum Glück nur für wenige Wochen, denn am 14. Januar wird wieder geöffnet. Dann heißt die Geschäftsführerin Anke Gerling.

„Ich freue mich total, dass das geklappt hat“, sagt Gerling: „Durch die tolle Arbeit hier in der West 15 in den vergangenen Jahren wird mir der Start leicht gemacht und ich kann sehr gut darauf aufbauen.“ Vor zehn Jahren eröffnete Theiwes das Geschäft in der Weststraße/Ecke Synagogenstraße. Der Anfang sei nicht unbedingt einfach gewesen, es habe einige Zeit gedauert, eine Stammkundschaft aufzubauen: „Ich musste alles von Null aufbauen und erstmal herausfinden, was Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen sind.“ Viele Schmallenberger, aber auch viele Auswärtige und Touristen - sofern Hotels und Herbergen denn geöffnet haben - seien Kunden.

Im Schaufenster der West 15 pranken zahlreiche Rabattangebote. Foto: Alexander Lange

In diesem Jahr hätte West 15 zudem zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Theiwes: „Das war unter den Bedingungen nicht möglich. Dann feiert Anke im kommenden Jahr eben 10 + 1.“

Länger mit Gedanken gespielt

Schon länger habe Gerling mit einem Wechselgedanken gespielt: „Und als das Angebot auf dem Tisch lag, habe ich nicht lange überlegen müssen. Es passt einfach.“ Es sei genau das, was sie machen wolle, wo sie sich verwirklichen wolle: „Und wir beiden haben uns auch von Beginn an gut verstanden, das harmonierte klasse.“

Die Mitarbeiterinnen, zwei Teilzeitkräfte und zwei Minijobberinnen, bleiben. Genauso die Grundausrichtung des Geschäftes: „Aber natürlich habe ich auch schon Ideen, wo ich das ein oder andere ändern möchte.“

Renovierungsarbeiten über Weihnachten

Die Wochen im Dezember und Anfang Januar wolle sie nutzen, um Renovierungsarbeiten durchzuführen und die neu bestellte Ware einzupflegen: „Mir ist wichtig, dass West 15 ein Geschäft für alle Frauen ist, nicht nur für 90 - 60 - 90.“ So breitgefächert wie das Angebot solle auch die Kundschaft sein, wünscht sich Gerling: „Und wir bieten ja auch Wäsche für Männer an, das wollen wir ausbauen.“

Auch digital wolle sie West 15 weiter voranbringen, das habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie gelehrt. Mit der Agentur Viereinhalb arbeite man bereits zusammen. Starten wolle Gerling West 15 im Nebengewerbe, im Backoffice, als Leitung im Hintergrund - so wie Theiwes in den vergangenen Jahren: „Trotzdem bin ich natürlich auch Ansprechpartnerin für alle Kunden.“

Zahlreiche Rabatte

West 15 hat eine eigene Internetseite und ist zudem auf Facebook vertreten .

Aufgrund der Geschäftsübergabe gibt es dort momentan zahlreiche Rabatte.