In Schlangenlinien von Bestwig nach Meschede über die A46

Stop. Polizei! In Meschede haben die Beamten eine bedröhnte Fahrerin angehalten.

Meschede/Bestwig. Verfolgungsjagd von Bestwig nach Meschede: Die Polizei stoppt eine Fahrerin. Sie muss sich am Auto abstützen. Aus zwei Gründen.

Während einer Streifenfahrt ist der Polizei am Donnerstagabend auf der Bundesstraße in Bestwig ein verdächtiges Auto aufgefallen. Das Wagen war mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Meschede unterwegs. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug zu kontrollieren.

In Höhe der Autobahnzufahrt Bestwig konnte die Fahrerin eingeholt werden. Sie bog auf die Autobahn ab. Im Kreisverkehr der Auffahrt geriet der Pkw kurzfristig ins Schleudern. Die Frau konnte aber, ohne einen Unfall zu verursachen weiterfahren. Auf der Autobahn war die Frau nach Angaben der Polizei in Schlangenlinien in Richtung Meschede unterwegs. Zudem beschleunigt sie stark, um anschließend wieder stark abzubremsen.

Kurz vor der Abfahrt Meschede schaltete sie das Warnblinklicht ein. Anschließend setzte sie den Blinker und fuhr ab. Auf der Warsteiner Straße hielten die Beamten gegen 23.45 Uhr das Auto an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Die Frau schwankte. Sie musste sich am Auto abstützen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Zudem fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel im Auto. Die Frau räumte den Konsum von Drogen ein.

Blutprobe entnommen

Sie wurde zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die 39-jährige Meschederin eingeleitet.