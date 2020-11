In Meschede wird mehr gekocht: Landfrauen mit Rezept-Tipps

Restaurants und Gaststätten sind mindestens noch bis zum 30. November geschlossen. Unterstützen kann und sollte man hiesige Gastronomen natürlich im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten über eine Bestellung zur Abholung oder Lieferung - doch dass mehr Zuhause gekocht wird, liegt auf der Hand. Das bestätigen auch die Händler.

Marco Haarmann steht jeden Dienstag und Freitag hinter dem Obst- und Gemüsestand seiner Familie vom Hof Heidebauer aus Werl auf dem Mescheder Wochenmarkt und hat seit Lockdown-Beginn durchaus eine höhere Nachfrage nach Lebensmitteln wahrgenommen. „Vor allem zum Wochenende kaufen die Menschen jetzt wieder mehr ein, da wird ganz sicher häufiger gekocht als sonst. Jetzt hat der Grünkohl ja langsam wieder Saison und ist gefragt, aber auch alle anderen Kohlsorten sind beliebt. Das sind ja auch alles Produkte, mit denen hier noch viel gekocht wird“, berichtet Marco Haarmann, der trotz „light“-Lockdown zufrieden ist mit seinen Umsätzen. „Ich darf mich wirklich nicht beschweren, da geht es anderen im Moment leider viel schlechter.“

Einen leicht angestiegenen Lebensmittelbedarf hat auch Armin Schnüttgen, Leiter des HIT-Markts in Meschede, vernommen. Jedoch würde jetzt im zweiten Lockdown alles deutlich strukturierter ablaufen. „Wir sind ja nun erprobt. Es ist zwar etwas mehr los, die Kunden verteilen sich aber noch sehr gut, sodass es auch mit der nun limitierten Anzahl an Kunden im Markt gut funktioniert“, so Schnüttgen. Aktuell dürfen Kundinnen und Kunden den HIT-Markt wieder nur mit einem Einkaufswagen betreten.

Für alle Leser, die nun wieder vermehrt in den eigenen vier Wänden kochen, haben die Landfrauen Meschede/Bestwig Rezept-Tipps für die verbleibende Lockdown-Zeit zusammengestellt. Die Rezepte sind für Jedermann gedacht und überwiegend sehr leicht nachzukochen.

Rührei mit Schinkenwürfeln nach dem Rezept der Landfrauen Meschede/Bestwig. Foto: Christina Schröer

Rührei mit Schinkelwürfeln

Für 2 Portionen: 3 mittelgroße Eier, 50 g Schinkenwürfel, etwas Margarine, etwas Salz.

Die Eier aufschlagen, verquirlen und mit Salz leicht würzen. Margarine in einer Pfanne schmelzen. Den gewürfelten Schinken darin anbraten. Die verquirlten Eier dazugeben, bei niedriger Hitze langsam stocken lassen und mit dem Pfannenwender immer wieder zur Mitte schieben. Dabei darauf achten, dass die Eier nicht zu trocken braten. Das ganze funktioniert für Vegetarier natürlich auch ohne Schinkenwürfel.

Bratkartoffeln

Für 2 Portionen: 300 g kleine rohe Kartoffeln, 20 – 30 g Margarine, 1 kleine Zwiebel, Salz, Paprika.

Die Kartoffeln säubern und in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel in Würfel schneiden. Etwa 20 g Margarine (ein EL) in einer Pfanne schmelzen, die Kartoffelscheiben dazugeben und ca. 3-5 Min. anbraten. Die gewürfelte Zwiebel dazugeben und kurz mitbraten, mit Salz und Paprika nach Geschmack würden. Dann die Herdplatte auf mittlere Temperatur runter stellen. Einen Deckel auf die Pfanne geben und die Kartoffeln in ca. 15-20 Min. fertig braten. Ab und zu wenden. Nach Be-darf die Temperatur noch etwas reduzieren. Dazu passt Rührei mit Schinkenwürfeln und grüner (oder gemischter) Salat.

Für Bratkartoffeln eignen sich wie hier auch gekochte Kartoffeln vom Vortag. Die Garzeit in der Pfanne reduziert sich dadurch. Foto: Christina Schröer

Schnelles Backofen-Gulasch

Zutaten: 1 -1½ kg Rindergulasch, 2 Gläser Paprikasauce ungarische Art, 1 Becher Sahne, etwas kochendes Wasser.

Das Rindergulasch sehr klein schneiden und in eine ofen-feste Form geben.Die Paprikasauce mit der Sahne verrühren und die Gläser mit etwas kochendem Wasser ausspülen und ebenfalls un-terrühren. Die Masse über das Gulasch gießen. Bei 200° C im Backofen (Ober-/Unterhitze) ca. 2 Stunden garen. Je nach Anlass Reis, Nudeln, Kartoffelpüree oder Baguette reichen.

Endivien – Stampf

Für 2 Portionen: 500 g mehlig kochende Kartoffeln, je nach Größe 1 - ½ Kopf Endiviensalat, 1 Schalotte, 2 EL Essig, 1 Msp. Senf, Salz, Pfeffer, 2 EL Öl, 200 ml heiße Milch, (4 Scheiben Schinkenspeck).

Die Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und in Salzwasser etwa 20 Min. garen. Den Salat putzen und in Streifen schneiden. Die Schalotte würfeln. Essig, Senf, Salz Pfeffer, Schalotte und Öl verrühren und den Salat untermengen. Die gekochten Kartoffeln abgießen und zerstampfen. Die Milch unterrühren und den Salat unterheben. (Den Schinken in einer Pfanne knusprig braten und auf dem Endivien-Stampf anrichten.)

Erbsen-Curry

Zutaten: 4 frische Bratwürstchen, 2 EL Öl, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen (optional), 200 g Schlagsahne, 450 g Tiefkühl-Erbsen, ½ TL gemahlener Ingwer, 2 TL Curry, Salz.

Aus den Bratwürstchen kleine Klößchen auf einen Teller drücken und mit der Hand zu kleinen Bällchen formen. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen und die Bratwurstbällchen rundum hellbraun braten. Gewürfelte Zwiebeln, zerdrückte Knoblauchzehen, Sahne und Erbsen zugeben und aufkochen. Etwas salzen und mit Curry und Ingwer würzen. Etwa 10 Min. bei niedriger Temperatur fertig garen. Dazu schmeckt Basmatireis. Guten Appetit!

Und etwas Süßes zum Dessert:

Marzipanwölkchen: