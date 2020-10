Während sich die Corona-Pandemie auf nahezu alle Lebensbereiche auswirkte und es auch weiterhin tut, hoffte man vielerorts, dass damit auch der rasante Preisanstieg von Immobilien endet. Doch der deutschlandweite Trend macht eher deutlich: Die Pandemie kann dem Preis-Boom bislang nichts anhaben. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal um 6,6 Prozent höher als im Vorjahr.

Keine sinkenden Preise, aber niedrige Zinsen

Von sinkenden Immobilienpreisen in Schmallenberg können die heimischen Banken ebenso wenig sprechen. „Nein, trotz der Corona-Krise sind die Preise für Immobilien weiterhin stabil“, teilt Frank Segref, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation der Volksbank Bigge-Lenne mit. Sollte man in der Krise kaufen oder verkaufen? „Käufern von Immobilien raten wir, jetzt zu kaufen und die günstigen Baufinanzierungszinsen langfristig zu sichern. Immobilien-Verkäufern legen wir ebenfalls ans Herz, zu verkaufen, da sich in den letzten Jahren die Immobilienwerte nach oben entwickelt haben und nun ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen ist.“

Kaum existenzielle Sorgen in Schmallenberg

Ganz ähnlich sieht das Simone Rohde von der Sparkasse Mitten im Sauerland. Im Stadtgebiet Schmallenberg seien bislang keine Veränderungen der Immobilienpreise und auch keine Veränderungen in der Verkäuferstruktur aufgefallen: „Aktuell gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, einen möglichen Kauf oder Verkauf einer Immobilie aufzuschieben.“ Man erwarte weder kurzfristige Preissteigerungen noch Preisabschläge: „Unsere Kunden gehen aktuell sehr besonnen mit der Situation um. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Arbeitslosenquote im Stadtgebiet Schmallenberg spielen existenzielle Sorgen kaum eine Rolle. Nur Kunden aus dem Gastronomiebereich sehen ihre aktuellen Zukunftsperspektiven kritischer.“

Segref dazu: „Käufer haben momentan die Angst, dass die Immobilienpreise weiter steigen, Verkäufer hingegen haben die Sorge, dass die gestiegenen Immobilienpreise der letzten Jahre auch wieder sinken können.“ Existenzielle Sorgen können Segref und seine Kollegen aus der Immobilienabteilung aber ebenso wenig erkennen. Dazu sei die Datengrundlage seit Beginn der Corona-Pandemie einfach noch nicht groß genug.