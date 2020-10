Im Hochsauerlandkreis drohen Bodenfrost und Straßenglätte

Der bisher sehr herbstliche Oktober setzt seine Linie in den kommenden Tagen fort. Dabei klettern die Temperaturen bis zum Freitag etwas, zum Samstag leitet die nächste Kaltfront aber wieder eine kühlere Phase ein. Chancen auf Sonne bestehen am Sonntag.

Das Wetter für das Ruhrtal

Beständige Südwestwinde beschäftigen uns in diesem bisherigen Oktober. Sie bringen dem Ruhrtal zwar dichte Wolken, die Regenmengen hielten sich in den vergangenen Tagen aber noch in Grenzen. So erreichten an der Wetterstation in Enste bis zum Mittwochmorgen erst 10 Liter den Boden des Regenmessers, im südwestlichen Sauerland waren es bis zu diesem Zeitpunkt teils schon 50 Liter. Grund hierfür ist, dass das Gebirge einen Großteil des Niederschlages abschöpft und an der Ruhr entsprechend bedeutend weniger ankommt.

Dies wird auch der Trend für den Donnerstag und den Freitag sein, denn die Windrichtung bleibt konstant auf Südwest. So ziehen von Westen her immer wieder dichte Wolken heran, welche im südlichen Bereich der Stadtgebiete auch etwas kräftigeren Regen bringen können. Weiter nördlich ist es wie auch bisher etwas weniger. Erst im Laufe des Freitagnachmittags kann sich die Sonne mal kurz blicken lassen.

Am Wochenende steht dann neuerdings eine Kaltfront vor der Tür, welche die zuvor milden Werte von bis zu 15°C wieder in den Keller drückt. So werden schon am Samstag nur noch mit Mühe 10°C erreicht und am Sonntag bleiben wir voraussichtlich selbst in Meschede trotz etwas Sonnenschein darunter. Nachts muss verbreitet mit Bodenfrost gerechnet werden.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Es ist Oktober und damit brechen die Zeiten an, in welchen ein Reifenwechsel immer sinnvoller wird. Nicht nur, dass Winterreifen bereits bei Temperaturen unterhalb von 7°C bessere Eigenschaften haben als Sommerreifen, auch die Wetteraussichten drehen sich immer mehr in die spätherbstliche Richtung. So ist die mildere Phase, welche uns am Donnerstag und am Freitag mit Temperaturen von bis zu 15°C beschäftigen wird, lediglich ein kurzes Strohfeuer. Bei vielen Wolken und zeitweisem Regen wird man zudem nicht allzu viel davon haben.

Spätestens in der Nacht zu Samstag dreht der Wind dann von Südwest auf Nordwest und es fließt spürbar kühlere Luft ein. Mit dieser steigen die Temperaturen am Samstag selbst kaum noch an und erreichen nachmittags gerade mal noch 6°C auf der Hunau und maximal 10°C in Schmallenberg. Ein frischer Wind und einige Regenschauer verstärken den herbstlichen Eindruck zudem noch. In der Nacht zu Sonntag lockern die Wolken dann teils auf, es bildet sich aber örtlich Nebel und bei Tiefstwerten von nur wenig über dem Gefrierpunkt muss verbreitet mit Bodenfrost gerechnet werden.

Am Tag selbst besteht dann die begründete Hoffnung für einige freundliche Stunden, besonders am Vormittag kann der Nebel aber noch einen Strich durch die Rechnung machen. Mit Höchstwerten von 5 bis 9°C bleibt es trotzdem sehr kühl.

Trend für die nächste Woche

Es geht sehr herbstlich weiter. In der kommenden Woche liegt das Sauerland meist in einer schwachen nördlichen bis nordwestlichen Luftströmung, in welcher sich etwas trockenere und dann wieder feuchtere Luftmassen miteinander abwechseln. Einzelne Schauer sind also täglich möglich, auf den höchsten Bergen können sich womöglich sogar die ersten Schneeflocken in die Schauer mischen. Dazwischen dürfte sich die Sonne aber auch hin und wieder blicken lassen. Wenn es in den Nächten aufklart muss weiterhin verbreitet mit Bodenfrost gerechnet werden, teils ist sogar leichter Luftfrost möglich. Erstmals in diesem Herbst könnte es also zu Straßenglätte kommen.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.