Ideen der Mescheder fließen ein ins Wimmelbild der Sparkasse

Meschede. Ein buntes Wimmelbild mit Ideen aller Mescheder soll zum Jubiläum von Stift und Sparkasse entstehen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Ein Stadtplakat für Meschede, gefüllt mit Ideen und Bildern von Meschedern für ihre Stadt - das ist das Geschenk der Sparkasse Mitten im Sauerland an die Stadt anlässlich ihres eigenen 150-jährigen Jubiläums und des Stiftsjubiläums. Es soll ein buntes Wimmelbild für alle Generationen mit zahlreichen Gebäuden, Figuren, Sehenswürdigkeiten und Handlungen des kulturellen Lebens entstehen. Auf diese Weise soll deutlich werden, was Meschede und seine Oststeile ausmacht.

Illustrator aus Westfalen

Der gebürtige Westfale Peter Menne gestaltet aktuell dieses Kunstwerk für die Stadt Meschede. Der Illustrator sieht sich dabei selbst als „verlängerter Zeichenarm“ der Bürger und freut sich über Ideen und Ergänzungen, um dem Bild eine persönliche Note zu verleihen. „Dieses Insiderwissen macht das Stadtplakat am Ende unverwechselbar. Meine Bilder wachsen mit den einfließenden Ideen und erzählen am Ende eine Geschichte“, motiviert Peter Menne zum Mitmachen. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, Anregungen und Ideen einfließen zu lassen und „mit zu wimmeln“. Was genau macht die Stadt Meschede aus? Welche Personen und Typen, Orte, Gebäude oder Sehenswürdigkeiten sind typisch für die Stadt und ihre Umgebung?

Ideen und Anregungen über Stadtseite Meschede

Ideen und Anregungen können ganz einfach auf der Homepage www.meschede.de/wimmelbild an das Stadtmarketing weitergegeben werden. Hier ist zudem immer der aktuelle Stand der Entwürfe zu sehen. Anregungen werden bis Anfang Mai aufgenommen. „Es ist ausdrücklich keine Initiative von uns für die Stadt, sondern vielmehr ein Projekt von Meschedern für Meschede“, betont Christina Wolff vom Stadtmarketing. „Mit dem Stadtplakat sollen sich möglichst alle Mescheder aus allen Ortsteilen identifizieren, daher ist hier das ,Mit-Malen über Ideen‘ ausdrücklich erwünscht“, ergänzt Peter Schulte von der Sparkasse.

>>>HINTERGRUND

Für den passenden Rahmen der Übergabe des Originalkunstwerkes wird es im September eine Ausstellung in der Sparkasse Mitten im Sauerland mit verschiedenen Entwürfen und Werken des Künstlers geben.

Hierbei wird zudem das Original der Stadt als Geschenk von der Sparkasse Mitten im Sauerland überreicht.