Huskys als Schattenwölfe: GoT-Fans mit Hunden überfordert

Würden wir die Anfragen von Menschen, die ihre Huskys wegen Überforderung abgeben wollen, alle annehmen, dann hätten wir hier ein Rudel mit bestimmt 60 oder 70 Huskys“, sagt Hundetrainerin und Tierpsychologin Claudia Hesse, die gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Andreas Achenbach Husky-Events in Latrop veranstaltet. In den vergangenen Jahren seien die Anfragen gestiegen. Das Paar sieht dabei auch einen Zusammenhang mit der beliebten Serie „Game of Thrones“.

Ähnlichkeit zu Schattenwölfen

„Dort gibt es die sogenannten Schattenwölfe.“ Mit dem zottigen, gräulich-weißen Fell, den spitzen Ohren und der langen Schnauze ähnelt der Hund den Schattenwölfen aus Game of Thrones enorm. Neben den feuerspeienden Drachen sind sie die tierischen Stars der Serie.

„Und immer wenn es einen Trend gibt, wollen die Leute danach ähnliche Tiere“, weiß Claudia Hesse. So sei das beispielsweise auch bei den Filmen „Lassie“ oder „101 Dalmatiner“ gewesen. „Unüberlegt wird dann eine Entscheidung getroffen. Am Ende leiden die Tiere darunter.“ Das Paar macht seinem Ärger Luft und will die Menschen zum Nachdenken anregen.

Elf Huskys in Latrop

Aktuell hat das Latroper Paar selbst elf Huskys: Kasha, Manapi, Nikan, Sami, Mia, Lea, Lucy, Nituna, Yuma, Akila und Tenya.

Sie kennen die Bedürfnisse dieser Hunderasse genau und haben sich darauf eingerichtet. Mit „Husky-Events“ bieten sie Husky-Trekking-Touren, „Huskys hautnah“ und „Husky + Bike“ an. „Sie

Andreas Achenbach und Claudia Hesse sind mit einigen ihrer elf Husksy in Latrop zu sehen. Foto: Laura Handke / WP

brauchen viel Bewegung und müssen auch psychisch ausgelastet sein“, weiß die Hundetrainerin. Viele Menschen seien damit überfordert.

In der Serie beispielsweise werden die Schattenwölfe zunächst von Husky-Welpen „gespielt“ und später teils von Northern Inuit Dogs (Rasse stammt von Huskys und Deutschen Schäferhunden ab) und einem Polarwolf.

„Die Leute denken sich dann: Oh wie süß. So einen Hund will ich auch gerne haben.“ Viele hätten dabei keine richtige Vorstellung davon, was eine richtige Auslastung für diese Hunderasse bedeute: „Es ist eine Arbeitshunderasse. Wir spannen die Hunde vor den Trainingswagen oder Schlitten und lassen sie das tun, wofür sie gezüchtet worden sind.“

Komme man diesen Bedürfnissen nicht nach, dann könne es schnell zu Problemen kommen. „Die Hunde machen dann etwas kaputt, versuchen abzuhauen oder ähnliches“, sagt Claudia Hesse. Das ende dann sehr schnell darin, „das die Hunde wieder weg müssen. Die Besitzer stellen ihre Bedürfnisse über die des Tieres.“

Zahl der Abgaben steigt

Dass die Zahl der abzugebenden Huskys zugenommen habe, das merkt das Paar aus Latrop in den vergangenen Jahren deutlich: „Dieses Jahr hatten wir bereits neun Anfragen“, sagt die Hundetrainerin.

Die Hunderasse hat Ähnlichkeit zu den Schattenwölfen. Foto: Laura Handke

Was sich zuerst nicht viel anhöre, sei es aber: „Wir sind ja kein Tierheim oder eine Auffangstation. Die Leute finden uns nicht so schnell.“

Die Zahl sei außerdem in den vergangenen Jahren gestiegen. Leider sei es aber nicht möglich, all diese Tiere aufzunehmen: „Wir müssen dann auf die Husky-Auffangstationen oder Tierheime verweisen“, sagt Hesse.

Ob das von den Anrufern dann auch umgesetzt werde, könne man schlecht nachvollziehen.

„Viele stellen ihre Hunde auch auf Facebook oder bei Ebay-Kleinanzeigen rein“, sagt sie wütend. Gerade dann sei die Gefahr hoch, dass ungeeignete Besitzer den Hund nehmen.

„Wir haben auch schon ganz junge Hunde dort geholt. Diese hatten vorher dann bereits fünf Vorbesitzer oder mehr. Das ist nicht gut für die Hunde“, sagt sie etwas verärgert.

Über die Rasse informieren

Das Thema ist ein wunder Punkt für die Hundeliebhaber. „Es macht uns traurig und wütend. Vor allem aber tut es uns für die tollen Tiere leid“, sind sie sich einig.

„Deswegen sollte man sich vorab genaustens über die Rasse informieren und überlegen, ob dieser Hund in

Ein „Schattenwolf“ Foto: HBO®/SKY 2016 Home Box Office, Inc

das eigene Lebenskonzept passt.“ Zeit brauche es für jeden Hund, einen Husky sollte man aber entsprechend seiner Vorliebe für die körperliche Betätigung rennen lassen können.

„Mountainbike, Dogscooter oder Laufen sind da gute Möglichkeiten. Mit ein bis zwei Radtouren pro Woche ist es aber eben nicht getan.“

>>> INFO: Seit mehreren Jahren in Latrop aktiv

Claudia Hesse leitet die Hundeschule „Team-Training für Mensch und Hund“ in Latrop bereits seit dem Jahr 2009.

Die Husky-Events gibt es bereits seit zehn Jahren in Latrop, das Paar veranstaltet sie gemeinsam.

Das Husky-Projekt, Gründer ist Claudia Hesses Mann Andreas Achenbach, gibt es bereits

länger.