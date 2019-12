Meschede. Zum ersten Mal gibt es einen Kneipen-Comic in Meschede. Er spielt in der „Tröte“. Nic M hat ihn kreiert.

Humorig und skurril: Comic zur Mescheder Kneipenszene

Nic M ist ein Cartoonist aus Meschede. Mit seinen Comics, in denen er die Sprache und den Stil des Sauerlands aufs Korn nimmt, ist er den Lesern dieser Zeitung schon bekannt. Jetzt kommt sein erstes Comic-Heft auf den Markt, in dem er die Mescheder Kneipenszene humoristisch beleuchtet. „Ich wusste schon immer, dass das Zeichnen von Cartoons mein Berufswunsch ist“, erklärt Nic M im Gespräch, der im wahren Leben Nico Mundes heißt.

Nic M mit seinem Kneipen-Comic. Foto: Brigitta Bongard

Der 21-jährige Künstler, der in Warstein geboren wurde und jetzt in Meschede lebt, hat in Hinblick auf dieses Ziel sein Fachabitur in Gestaltung absolviert und arbeitet jetzt darauf hin, sich einen Namen in der, wie er sagt, verrückten Comicszene zu machen. Erste Schritte in Richtung Veröffentlichung eigener Comics machte er mit seinem „Freitags Humor“ in unserer Zeitung.

In seinen Zeichnungen tauchten immer wieder zwei Gestalten auf, die einen roten Faden durch sein Schaffen ziehen. „Socke“ und „Strahlemann“ sind in Anlehnung an reelle Personen entstanden und stehen jetzt immer für lustige Szenen aus dem Alltag im Sauerland.

Strahlemann ist Alter Ego

„Strahlemann“ ist sein Alter Ego, das sich auch in der Kleidung der 90er-Jahre im Grungestil von „Nirvana“ seinem eigenen Geschmack anpasst. Im ersten Comic von Nic M geht es um Humoriges und Skurriles in der Kneipenwelt von Meschede. Den Auftakt macht die „Tröte“, aber weitere Kneipen sind bereits in Planung. „Für mich ist das alles noch total neu“, sagt Nic M.

„Ich stehe ja noch ganz am Anfang meiner erhofften Karriere als Comiczeichner.“ So war es auch ein tolles Erlebnis für ihn, als er auf einer Comic-Convention den bekannten Künstler Ralf Ruthe traf und sich mit ihm unterhalten konnte. „Leute wie er sind seit meiner Kindheit meine Idole. Da ist es schon irre, wenn man auf einmal vor ihnen steht und mit ihnen reden kann. Wenn man solche Leute dann auf einmal bei Instagram als Follower hat, haut einen das schon erstmal um.“

Offene Augen und Ohren

Mit seinem eigenen Comic startet Nic M nun seinen Weg, um sich in die Reihe der deutschen Comiczeichner einzugliedern. Auf die Frage, wo er die Ideen für seine Geschichten hernimmt, antwortet er: „Man muss eigentlich nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Da findet man immer irgendetwas Lustiges, was man umsetzen kann.“ Die ersten urkomischen Szenen hat er jetzt in sein Comic-Heft „Jau, dat weiß ich noch“ gepackt.

Vorerst veröffentlicht Nic M seien Heft in geringer Auflage im Selbstverlag. „Ich will erstmal gucken, wie es ankommt. Ein Nachdruck ist ja kein Problem“, sagt er. Weitere reelle und fiktive Szenen aus dem Sauerland sollen in Kürze folgen.

Ab sofort erhältlich

Das Heft kann ab sofort erworben werden. Es liegt zum Preis von 2,50 Euro in der „Tröte“ zum Verkauf aus. Die Rockkneipe befindet sich am Winziger Platz 3 in Meschede.