Polizei Hubschrauber fliegt Bestwiger E-Bike-Fahrer in Spezialklinik

Heringhausen. Bei einem Sturz hat sich ein junger Bestwiger möglicherweise lebensgefährlich verletzt.

Ein 27-jähriger Radfahrer ist am Freitag auf einem Forstweg so schwer gestürzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Abschüssiger Forstweg in Bestwig

Der junge Mann aus Bestwig befuhr am Freitag, 26. Juni, gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Bike einen abschüssigen Schotterweg im Bereich Heringhausen-Andreasberg am sogenannten Silbersee.

Im Bereich einer Regenablaufrinne stürzte er laut Polizeibericht nach dem Passieren der Rinne und zog sich multiple Verletzungen am Körper und im Kopfbereich zu.

Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr kann aufgrund der Kopfverletzungen laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.