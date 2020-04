HSK: Die ersten Corona-Fälle in einem Seniorenheim

In einem Altenheim in Winterberg sind mehrerer Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet worden.

Meschede. Das Virus ist in den Seniorenheimen des Hochsauerlandkreises angekommen. In Winterberg gibt es die ersten Corona-Fälle in einem Altenheim.

In einer Pflegeeinrichtung in Winterberg sind einige Bewohner und Mitarbeiter erkrankt und positiv getestet worden. Eine Station des Hauses Waldesruh wurde bereits komplett unter Quarantäne gestellt. Die Einrichtung wird vom Kreisgesundheitsamt täglich beraten und es wurden alle Bewohner und Mitarbeiter der betroffenen Station getestet. Das meldet die Pressestelle des Hochsauerlandkreises in Meschede. Die Pflege erfolgt dort nur noch unter Vollschutz. Bisher seien die Krankheitsverläufe leicht, so die Pressestelle.

27 Menschen in Krankenhäusern behandelt

Die Zahlen im Hochsauerlandkreis lauten für Donnerstag, 2. April, 14 Uhr, wie folgt: Aktuell gibt es 115 Genesene und 212 Erkrankte sowie einen Toten (wir berichteten). Von den Erkrankten werden 27 stationär behandelt (sieben intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 328.

Am Vortag hatte der Hochsauerlandkreis noch 95 Genesene, 216 Erkrankte sowie einen Toten gemeldet. Von den Erkrankten wurden 20 stationär behandelt (sieben intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten betrug 312.