HSK bestätigt: Gastronomie nicht Treiber der Corona-Pandemie

Meschede. Die Gastronomie sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Sie sei nicht der Treiber der Pandemie. Das bestätigt jetzt auch der HSK.

Der Hochsauerlandkreis hat jetzt indirekt bestätigt, dass die Gastronomie zumindest in der Region offenbar nicht der Treiber der Corona-Infektionen war und ist. Wenn es so wäre, hätte das Gesundheitsamt für die Kontaktverfolgung Listen von Gastronomen anfordern müssen. Das sei aber nicht so gewesen, erklärte jetzt Pressesprecher Martin Reuther auf Nachfrage.

HSK: Keine Kontaktliste von Gastronomen angefordert

„Mir ist nicht bekannt, dass Listen angefordert worden sind.“ Auch die Nachfrage beim Gesundheitsamt habe auch kein anderes Ergebnis ergeben. Er schränkt ein: „Was aber auf der anderen Seite auch nicht zu 100 Prozent ausschließt, dass es doch Fälle gab. Weil eben vielfach nicht genau nachvollzogen werden kann, wo sich jemand tatsächlich infiziert hat.“

Mescheder Gastronomie wird bestätigt

Genau das hatte auch Andre Wiese in seinem Statement gegenüber unserer Zeitung vermutet. Ihm sei nicht bekannt, hatte der Gastronom gesagt, dass überhaupt eine Liste von Gastronomen angefordert worden sei. Er hatte das auf die guten Hygienekonzepte geschoben, die die Pandemie besser unter Kontrolle hielten als die Treffen im privaten Umfeld. Eine Ansicht die von vielen Seiten unterstützt wird. Auch die heimischen Bundespolitiker Dirk Wiese (SPD), Patrick Sensburg (CDU) und Carl-Julius Cronenberg hatten das unterstützt.