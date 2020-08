HSK: Acht neue Corona-Fälle vor allem durch Reiserückkehrer

Meschede. Acht neue Corona-Fälle meldet der Hochsauerlandkreis. Es handelt sich vor allem um Reiserückkehrer. Aber auch eine Erzieherin ist betroffen.

Acht neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet der Hochsauerlandkreis nach dem Wochenende. Gleichzeitig gelten sechs Infizierte als genesen. Mit Stand von Montag, 3. August, 8 Uhr, verzeichnet die Statistik 28 Erkrankte, 677 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zwei Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 723.

Gruppe in Quarantäne

Wie bereits am Freitag, 31. Juli, handelt es sich bei den Neuinfektionen überwiegend um Reiserückkehrer. Darüber hinaus ist eine Erzieherin eines Kindergartens in Meschede infiziert. Ihre Gruppe ist in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich ab dem 1. August auch Personen, die keine Symptome haben, innerhalb von 72 Stunden nach Einreise aus dem Ausland freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können – unabhängig davon, ob sie aus einem Risikogebiet einreisen. Nach einer vertraglichen Regelung zwischen dem Gesundheitsministerium NRW und den Kassenärztlichen Vereinigungen werden diese Tests in den niedergelassenen Arztpraxen durchgeführt. Die Gesundheitsämter in NRW sind in die Testung nicht eingebunden.

Kostenlos testen lassen

Auch alle Beschäftigten an öffentlichen und privaten Schulen sowie in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen können sich ab Montag, 3. August, alle 14 Tage und in abwechselndem Turnus bei niedergelassenen Vertragsärzten, Hausärzten und in Testzentren kostenlos und freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen.