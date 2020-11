Holthauser Birkenhof gewinnt Platz zwei bei „Land & Lecker“

Es sei eine ganz tolle Erfahrung gewesen, sagt Katrin Nowicki-Heßmann vom Birkenhof in Holthausen: „Mit diesem Team vor und hinter der Kamera würde ich so etwas jedes Mal wieder machen.“ Sie und „ihr“ Birkenhof waren Teil der aktuellen „Land & Lecker“-Staffel, am vergangenen Montagabend, 9. November, fand im WDR das Finale statt.

In der ersten Hälfte der Sendung ging es um den Hof, die Familie, Mann Christian in der Kaffeerösterei oder die Eltern Hannelore und Andreas bei den Vorbereitungen in der Küche. In der zweiten Hälfte fand dann das Finale am heimischen Lagerfeuer statt: Mit einem tollen zweiten Platz für den Birkenhof. Der erste Platz ging an Anja Pötting mit ihrer solidarischen Landwirtschaft in Salzkotten. Die Siegerehrung nahmen Nowicki-Heßmanns Kinder Frederik und Ida vor.

Aufgrund des Lockdowns leider geschlossen

Nowicki-Heßmann: „Eigentlich hatten wir geplant, das Finale gemeinsam mit allen Kandidaten bei uns im Birkenhof zu schauen, aber das ist aktuell ja leider nicht möglich. Wir Kandidaten sind alle aber nahezu täglich in Kontakt.“ Die Teilnahme an der Sendung habe für viel Resonanz gesorgt - leider könne der Birkenhof aufgrund des Lockdowns aber aktuell nicht öffnen: „Am Wochenende machen wir aber einen Außerhaus-Verkauf. Trotzdem ist es von Vorteil, vorher vielleicht anzurufen und das Lieblingsstück Kuchen zu reservieren.“

Wer das „Land & Lecker“-Finale mit dem Birkenhof verpasst hat, kann es rund um die Uhr in der WDR-Mediathek schauen. Informationen zum Außerhaus-Verkauf gibt es auch auf der Internetseite des Birkenhofs.