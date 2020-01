Hilferuf aus Meschede: Wer bewahrt Hahn vor der Schlachtung?

Das Huhn war leider ein Hahn und damit fing die Misere an. Denn der Hahn ist sehr dominant und lässt den Hühnern im Stall keine ruhige Minute. Nun sucht die Halterin aus Schüren (Meschede) dringend ein neues Zuhause für das Tier. Ansonsten droht dem Gockel ein Ende im Kochtopf.

Hübsch anzusehen ist der: Der aufmüpfige Gockel aus Schüren. Foto: Privat

Silke Drückhammer muss zugeben, dass der Hahn nicht über die sympathischsten Eigenschaften verfügt, um ihn ein neues Zuhause zu vermitteln: Er läuft ständig hinter den Hühnern her, schreckt sie auf. Er stresst seine Artgenossinnen so sehr, dass sie bis heute noch keine Eier gelegt haben. Sie wurden im Sommer 2019 geboren und müssten eigentlich langsam damit anfangen. „Aber die sind zu gestresst“, vermutet Drückhammer. Die Hühner, so schildert die Schürenerin, haben keine ruhige Minute. „Wenn wir könnten, würden wir den Hahn separat unterbringen“, erklärt sie. Das sei aber räumlich nicht umzusetzen.

Ende November bekam Silke Drückhammer sechs Junghühner und einen Hahn geschenkt. Rasse: Ein Mix mit Westfälischem Totleger (in Gold). Als die Tiere älter wurden stellte sich jedoch heraus, dass es fünf Hühner und zwei Hähne waren. Auch das könnte bald für Probleme im Stall sorgen, denn zwei Hähne sind meist einer zu viel.

„Wir suchen wirklich dringend ein neues Zuhause für den Hahn. Jeder hat eine zweite Chance verdient“, sagt Silke Drückhammer. Wohlwissend, dass die Alternative herzlos klingt: „Wenn wir an diesem Wochenende niemanden finden, wird der Hahn leider geschlachtet.“

Wer Interesse hat, kann sich per Mail unter drückhammer-s@gmx.net melden.