Bad Fredeburg. Die Postfiliale am Wehrscheid ist Geschichte, am Montag hat die neue Filiale geöffnet. Wo sie ist und was es dort zusätzlich zu kaufen gibt.

Die Bad Fredeburger Postfiliale ist umgezogen. Seit Montagmorgen kann man Briefe, Pakete und Co. nicht mehr in der ehemaligen Filiale in der Tankstelle am Wehrscheid abgeben, sondern lautet die neue Adresse Hochstraße 5. Dort führt Alexander Freund nun die Filiale.

Am ersten Arbeitstag stand ihm auch Vertriebsmanager Martin Kersting zur Seite. Doch die vier Wände an der Hochstraße sollen nicht nur Postbedarfe decken, wenn es nach Freund geht. Denn am 31. Oktober eröffnet er dort auch einen kleinen Laden, der den passenden Titel „Postmoderne“ tragen wird. Banner und Plakate im Schaufenster weisen schon jetzt auf das Geschäftsmodell hin.

Büroartikel und Kunsthandwerk

Zu kaufen gibt es dort dann neben zahlreichen Büroartikeln auch Kunsthandwerke, wie Freund verrät. Abteiwaren aus Meschede wird es dann auch dort zu kaufen geben.

Geöffnet hat die neue Postfiliale montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Vorteil des neuen Standorts sei, dass Postkunden nun ihre verschiedenen Einkäufe schnell und bequem vor Ort erledigen können.

Unter www.postfinder.de gibt es die Möglichkeit, die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.