Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Handwerkskammer ehrt die langjährigen Meister aus Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig.

Handwerkskammer Südwestfalen ehrt Meister für ihr Lebenswerk

Seit 1973 richtet die Handwerkskammer Südwestfalen traditionell als festlichen Jahresabschluss die große Jubiläumsmeisterfeier aus, in der Meisterinnen und Meister, die vor 50, 60 oder 70 Jahren den großen Befähigungsnachweis erbrachten. Sie werden dort mit einem Goldenen-, Diamantenen- oder gar Platin-Meisterbrief geehrt. Auch Meister aus Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg waren darunter.

Das Meisterjubiläum sei etwas sehr Besonderes und das solle auch die Urkunde unterstreichen, betonte neu gewählte Kammerpräsident Jochen Renfordt. Er überreichte den Jubilaren die aufwändig gestalteten Urkunden, auf denen mittig das allgemeine Handwerkszeichen prangt, neben dem rechts und links insgesamt 22 Innungszeichen für die noch weit größere Vielfalt der Handwerke stehen.

Persönlich oder per Post

In diesem Jahr waren 32 Diamantmeister und 88 Goldmeister in die Festhalle der Hüstener Schützenbruderschaft gekommen, um ihre Urkunde persönlich in Empfang zu nehmen. Die Jubilare, die nicht zur Feier anreisen konnten, werden die Urkunden noch vor Weihnachten per Post erhalten. Kammerpräsident Renfordt lobte in seiner Festansprache das Engagement der Jubilare während der vielen Jahrzehnte: „Es gab Herausforderungen, die Sie durch Ihren Einsatz zu Erfolgen machten. Dazu war Ihr Unternehmergeist gefordert und das Leben als Meister oder als Meisterin war nicht immer einfach. Doch was Sie geschafft haben und was Sie bewegt haben, das ist Ihr persönlicher Erfolg.“

Blick aufs Prüfungsjahr

Mit einem unterhaltsamen Blick auf die Prüfungsjahre 1959 und 1969 zeichnete Präsident Renfordt das Bild der Zeit, in der die Jubilare zur Meisterprüfung antraten. Der Rückblick machte schlaglichtartig deutlich, wie sehr sich die Arbeitswelt, unser Leben und unsere Gesellschaft verändert haben. Die Jubilare im Saal waren keine Zuschauer auf diesem Weg, sondern gestalteten aktiv mit. „Mit der Ausbildungsleistung, die sie erbrachten, halfen sie weiteren Generationen, im Handwerk Fuß zu fassen und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, so Renfordt.

Die Meisterbriefe in Gold ging an diese Handwerker aus dem Hochsauerlandkreis. Hier präsentieren sie ihre besondere Urkunde. Foto: Handwerkskammer

Wie schnell die Zeit vergeht, machte Hauptgeschäftsführer Meinolf Niemand in seinem Schlusswort deutlich. Mit einem Augenzwinkern verabschiedete er die Jubilare mit einem Ausblick auf das nächste Jubiläum in zehn Jahren:„Der Termin für die Feier steht schon fest. Es ist der 7. Dezember 2029 um 14.30 Uhr. Sie wissen ja wo. Sicherheitshalber schicken wir Ihnen dann allerdings eine Einladung“.

Die Geehrten aus dem heimischen Raum

Den Platin-Meisterbrief (70 Jahre) zugesandt bekommt: Bestwig: Maschinenbauermeister Ernst Häger.

Den Diamantenen Meisterbrief (60 Jahre) überreicht bekamen: Bestwig: Malermeister Reinhard Becker; Tischlermeister Hubert Schröder. Eslohe: Zimmerermeister Franz Mengeringhaus. Meschede: Herrenschneidermeister Franz-Josef Isenberg. Schmallenberg: Bäckermeister Johannes Nückel.

Den Diamantenen Meisterbrief (60 Jahre Meister) zugesandt bekommen: Schmallenberg: Landmaschinenmechanikermeister Waldemar Schramm; Polsterer- und Dekorateurmeister Günther Bücker.

Den Goldenen

Meisterbrief (50 Jahre Meister) überreicht bekamen: Bestwig: Schlossermeister Michael Klinke. Eslohe: Tischlermeister Bernhard Schnöde. Meschede: Fleischermeister Paul Berghoff; Gas- und Wasserinstallateurmeister Josef Nurk;Radio- und Fernsehtechnikermeister Hans-Joachim Solzbacher; Tischlermeister Karl-Heinz Hasenkämper.

Einen Goldenen Meisterbrief (50 Jahre Meister) zugesandt bekommen: Bestwig: Elektroinstallateurmeister Friedhelm Walter. Meschede: Elektroinstallateurmeister Erhard Lugan; Friseurmeister Franz-Josef Albers; Gasund Wasserinstallateurmeister Josef Schleifstein; Klempnermeister Josef Schleifstein; Schlossermeister Heinrich Jürgens; Tischlermeister Helmut Kotthoff. Schmallenberg: Fleischermeister Herbert Krämer; Friseurmeister Jürgen Janowitz; Landmaschinenmechanikermeister Johannes Knipschild; Maler- und Lackierermeister Alfons Hessmann; Maurermeister Karl Plett.