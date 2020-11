Halloween-Bilanz für Meschede: Urin, Dreck und Böller

Das Halloween-Wochenende im Hochsauerland ist vergleichsweise ruhig verlaufen. Insbesondere mit Blick darauf, dass es der letzte Freitag und Samstag vor dem Lockdown war, verzeichnete die Polizei wenige Einsätze.

Wenige Fassaden beschmiert

So gab es bislang kaum Anzeigen wegen beschmierter Fassaden, auch alkoholbedingte Auseinandersetzungen hatten die Beamten kaum. „Es war ruhiger als im vergangenen Jahr“, sagte ein Sprecher.

Dennoch kam es zu vereinzelten Zwischenfällen: In Schmallenberg ließen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mehrere Böller explodieren. Dabei wurden Briefkästen beschädigt.

In Meschede am Winziger Platz hinterließen Unbekannte bereits am Freitag viel Müll im Außenzelt des „Brazil“. Sie hatten dort eine illegale Privatparty gefeiert.

Urinbeutel im Briefkasten

In Meschede im Ahornweg wurde in der Nacht zum Samstag ein prall gefüllter Urinbeutel bei einer Seniorin in den Briefkasten geworfen. Weil er undicht war, lief er in der Wohnung aus.