Haben Mescheder Gastwirte keine Lust aufs Innenstadt-Dinner?

Seit 2008 gibt es das Innenstadt-Dinner. Mit mehreren tausend Besuchern gehört das gastronomische und gesellige Angebot zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt Meschede. Seit 2008 gab es nur drei Absagen, einmal wegen des Wetters (2014), und dann, kurz hintereinander 2018 und 2020, versagten die Gastronomen ihre Unterstützung. Ist die Zeit der Innenstadt-Dinner also vorbei? Das findet Christina Wolff, die Leiterin des Stadtmarketings nicht.

Die Leiterin des Stadtmarketings Meschede Christina Wolff nimmt Stellung zur Absage des Innenstadt-Dinners Foto: Ute Tolksdorf / WP

Allerdings sei eine ausreichende Zahl an Gastronomen unerlässlich für die Veranstaltung. Nur dann könne man den Gästen die gewohnten Qualitätsstandards bieten. Und nur dann gebe es auch eine positive Wirkung für die Stadt.

Gründe der Mescheder Gastronomen werden nicht genannt

Doch warum die Gastronomen keine Lust mehr aufs Innenstadt-Dinner haben, lässt sich nur vermuten. Christina Wolff nennt die Gründe „sehr unterschiedlich, individuell und nachvollziehbar“. Sie hätten auch nichts mit der Veranstaltung selbst zu tun, betont sie.

Personalmangel, zu geringe Erlöse, zu viel Aufwand, bei nicht kalkulierbarem Gewinn, eine insgesamt unbefriedigende Organisation? Man kann all’ das nur vermuten, denn die Leiterin des Stadtmarketings nennt auch auf Nachfrage nichts Konkretes, „weil die Gastronomen einen Anspruch darauf haben, dass wir solche im persönlichen Gespräch gegebenen Informationen dann auch vertraulich behandeln.“

Neues Konzept zieht offenbar nicht

Auch die Gastronomen in den Ortsteilen seien - wie in jedem Jahr - vorab gefragt worden. Sogar über die Stadtgrenzen hinaus, habe man Unterstützung gesucht. Ohne Erfolg. 2019 habe man das Konzept weiterentwickelt - „mit der Verlegung des Dinners an die offene Henne, einheitlichen Pagoden, den beiden kompakten Marktplätze mit den Gastronomen, die neue Aufteilung der langen Tafel und einem neuen Flyer als Speisekarte“. Die Gäste fanden es gut. Die Gastronomen hat es offenbar nicht überzeugt.

Teilnehmende Gastronomen, Organisatoren und Sponsoren im vergangenen Jahr. Die Zahl der Gastronomen wurde immer weniger. Foto: Stadtmarketing Meschede

Mit dem Aufwand für das Stadtmarketing selbst habe die Absage nichts zu tun, betonte Wolff: Das Innenstadt-Dinner sei zwar mit Aufwand verbunden. „Jedoch stets im Jahresplan eingeplant, kalkuliert und daher auch zu stemmen. Wir arbeiten jetzt an Alternativen.“