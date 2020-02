Gymnasium Meschede will den Teamgeist der Schüler fördern

„Städtis. Miteinander. Füreinander“ - unter diesem Motto spielt das soziale Miteinander am Städtischen Gymnasium in Meschede eine große Rolle. „Wir als Schulleitung und auch das Lehrerkollegium leben Teamstrukturen vor“, erklärt Christoph Heimes, der stellvertretende Schulleiter. „Es ist uns wichtig, den Teamgeist zu fördern“, betont er.

Städtisches Gymnasium Meschede: Schulleiterin Claudia Bertels und ihr Stellvertreter Christoph Heimes. Foto: Laura Nowicki

Die Sporthelfer, die Streitschlichter, die Schulsanitäter und auch die Medienscouts sind Angebote, die das Leben an der Schule bereichern und den Gemeinschaftssinn fördern.

Streitschlichter

Mit großem Erfolg läuft bereits seit einigen Jahren das beliebte Projekt Streitschlichter. Die „Ausbildung erfolgt in der 9. Klasse, ab der 10. Klasse gehen die ausgebildeten Schüler dann in den Einsatz“, erklärt Schulleiterin Claudia Bertels. Kommunikation im Allgemeinen aber auch konkrete Methoden zur Streitschlichtung werden den Schülern in der Ausbildung an die Hand gegeben und Situationen auch im Rollenspiel geübt. Mit einem vertraulichen, verbindlichen Vertrag endet eine Streitschlichtung. „Viele Unstimmigkeiten regeln die Schüler so sehr erfolgreich unter sich selbst und einiges dringt auch gar nicht bis zu uns Lehrern vor.“

Schulsanitäter

Die Schulsanitäter sind über einen Dienstplan organisiert und sitzen in den Pausen als Ansprechpartner bei kleineren Verletzungen und zum Beispiel auch bei Unwohlsein im Sanitätsraum. Wird ein Schüler behandelt, muss anschließend ein Protokoll geschrieben werden. Bei größeren Verletzungen ziehen die Schulsanitäter die entsprechend ausgebildeten Lehrer hinzu. Die Ausbildung erfolgt in der 8. Klasse - inklusive Erste-Hilfe-Schein. Ab der 9. Klasse sind die Schulsanitäter im Einsatz. Häufig haben Schüler, die sich für dieses Angebot melden, schon Vorerfahrungen gesammelt - zum Beispiel bei der DLRG oder beim DRK. Ein Muss ist das aber nicht.

Medienscouts

Seit mittlerweile acht Jahren gibt es die Medienscouts am Städtischen Gymnasium, die in der 9. Klasse durch externe Medienpädagogen ausgebildet werden. Bei Streitigkeiten zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen werden sie aktiv. „Häufig geschieht dies Hand in Hand mit den Streitschlichtern“, erklärt die Schulleiterin. Darüber hinaus geht es um Prävention. In den Klassen 5 bis 7 gehen die Medienscouts in die Klassen und machen Workshops zu Themen wie Cybermobbing oder Beeinflussung über Werbung durch Youtuber. Auch wenn verstörende Bilder, zum Beispiel mit rechtsradikalem Hintergrund, in WhatsApp-Gruppen kursieren, arbeiten die Medienscouts das mit den jüngeren Schülern auf.

Beratungslehrer

Zum Großteil handelt es sich um seit vielen Jahren etablierte AGs und Lernstudios, die im Alltag für die Schüler eine Selbstverständlichkeit sind. Neu sind dagegen die Beratungslehrer, die seit diesem Schuljahr eine feste Sprechstunde und ein eigenes Büro haben.

Steffen Röhner und Anja Schäffer wollen den Schülern eine Anlaufstelle bieten und auch Ängste nehmen. „Der Druck für die Schüler wird immer größer“, erklärt Steffen Röhner. Burnout und Depressionen seien mögliche und tendenziell zunehmende Folgen. „Wir sehen uns auch als Koordinierungsstelle und können an Experten vermitteln“, ergänzt Röhner.

Die Beratungslehrer arbeiten zum Beispiel mit dem schulpsychologischen Dienst des HSK und mit der Erziehungsberatungsstelle zusammen. Das Ganze soll auch noch ausgebaut werden: So ist zum Beispiel eine Sprechstunde für Eltern angedacht.

>>>HINTERGRUND

Der Großteil der sozialen Angebote ist freiwillig und findet im Anschluss an den regulären Unterricht oder in Blockveranstaltungen statt.

Wenn sich ein Schüler sozial engagiert, wird dies auf dem Zeugnis vermerkt. Das kommt bei späteren Bewerbungen natürlich gut an.

Beim letzten Schulsanitätsdienst-Tag hat das Team des Städtischen Gymnasiums Meschede den dritten Platz belegt. Mehr als 30 Teams aus ganz NRW haben teilgenommen