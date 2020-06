Grundschule Bödefeld verabschiedet Ortrud Ortmann

Bödefeld. Die beliebte Lehrerin und Waldpädagogin geht im Sommer in den Ruhestand. Die Sauerländer Natur und der Umweltschutz liegen ihr am Herzen.

Die Grundschule Bödefeld muss sich von ihrer langjährigen Kollegin Ortrud Ortmann verabschieden. Die in vielen Schulen des Sauerlandes bekannte Waldpädagogin geht mit Beginn der Sommerferien in den Ruhestand. Die Liebe zum Wald wurde Frau Ortmann als Tochter eines Försters in die Wiege gelegt. Nachdem sie viele Jahre als Grundschullehrerin zahlreichen Bödefelder Kindern das Lesen, Rechnen und Schreiben beigebracht hatte und nebenbei die Liebe zur Natur vermittelte, konnte sie sich seit 2014 mit halber Stelle im Waldpädagogischen Büro des Forstamtes in Schmallenberg noch stärker ihrer Leidenschaft widmen.

Vorausgegangen war eine umfangreiche Ausbildung zur Waldpädagogin. Ihrer Schule in Bödefeld blieb sie aber bis heute treu. Neben schuleigenen Waldspielen organisierte sie monatliche Waldtage für die Klassen und war auch immer wieder mit Kindergärten und Schulkindern in und aus anderen Orten unterwegs. In Bödefeld kennen alle Kinder die Geschichte der Hollenfelsen, die Silberkuhle, das Hirschgehege, die Nasse Wiese und das Waldsofa. Baum- und Nistkastenpflege gehören mittlerweile ebenso zum Unterricht wie Pflanzenkunde und Naturschutz. Denn in zahlreichen Fortbildungen, auch für Erzieher, Lehrer und das eigene Kollegium, gelang es ihr, den Funken überspringen zu lassen, so das Kollegium.

Bis zum Schluss Sportunterricht

Umweltschutz sei bei ihr nicht nur ein Wort: „Sie füllt es für Kinder mit Liebe und Leben. Nur was wir lieben, werden wir auch zukünftig schützen, ist ihre Einstellung. Aber auch sportlich hat Frau Ortmann einiges drauf. Bis zum Schluss hielt sie den Großteil des Sportunterrichtes der Schule und begeisterte alle durch Spiel und Spaß an der Bewegung.“ Auch Dank ihr konnten die Bödefelder Schüler und Schülerinnen jedes Jahr hervorragende Leistungen beim Sportabzeichen-Wettkampf der Grundschulen und bei anderen außerschulischen Wettkämpfen erzielen.

„Die gesamte Schulgemeinde dankt Frau Ortmann für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Kinder und die Natur besonders in und um Bödefeld. Waldpädagogik wird dank ihr ein fester Bestandteil des Schulprofils der Bödefelder Grundschule bleiben.“