Großhochzeiten und Co: In Meschede bislang keine Kontrollen

Meschede. Eine weitere Großhochzeit steht unter Corona-Verdacht, dieses Mal in Meschede. Kontrollen durch das Ordnungsamt hat es keine gegeben.

Das Ordnungsamt der Stadt Meschede hat trotz der Einstufung des Hochsauerlandkreises zum Corona-Risikogebiet keine einzige der zuletzt noch erlaubten Veranstaltungen in den vergangenen Wochen routinemäßig kontrolliert. Das bestätigte die Pressestelle auf Nachfrage dieser Zeitung.

Verschärfte Regeln

Seit Samstag, 24. Oktober, 0 Uhr, gelten verschärfte Regeln in Meschede. Zu dem Zeitpunkt hatte der Hochsauerlandkreis eine Inzidenz von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten und galt damit als Risikogebiet. Eine Folge: An Veranstaltungen, Versammlungen und Kongressen durften höchstens 100 Personen teilnehmen. Mit entsprechendem Hygienekonzept war im Freien eine Teilnehmerzahl von maximal 500 und in Innenräumen von maximal 250 zulässig.

Angemeldet bei der Stadt Meschede wurden in den vergangenen drei Wochen, also auch noch kurz vor der Einstufung zum Risikogebiet, 13 anzeigepflichtige Veranstaltungen, davon zehn unter 100 Teilnehmern und drei zwischen 100 und 150. „Anlasslose Veranstaltungskontrollen haben nicht stattgefunden“, erklärte Pressesprecherin Angelika Beuter. Zu den Zusammenkünften zählt auch eine Großhochzeit. Sie steht, ähnlich wie zuletzt in Velmede, kurz vor dem Lockdown im Verdacht die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigt zu haben.

Gültiger Mietvertrag

Nachweisen lässt sich der Zusammenhang nicht. Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises verweist regelmäßig auf eine „diffuse Lage ohne Hotspots“. Gefeiert worden war die Großhochzeit vor zwei Wochen in der Schützenhalle St. Georg. Die Bruderschaft weist daraufhin, dass ein gültiger Mietvertrag noch aus dem Mai vorgelegen habe, der auch nicht kündbar gewesen sei, zumal die Behörden die Hochzeit unter Auflagen genehmigt hätten.