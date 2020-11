Großer Ansturm in Schmallenberg auf die Christen-Kisten

Mit einer besonderen Aktion bereitet der Pastorale Raum Schmallenberg-Eslohe das Weihnachtsfest vor: Er packt Christen-Kisten. Christopher König, Jugendreferent im Dekanat Hochsauerland-Mitte, begleitet das Projekt und ist von der Resonanz begeistert. „Der Advent hat noch nicht angefangen, der offizielle Verkauf startet erst am 7. Dezember, und schon jetzt ist die Hälfte aller 1000 Kisten online vorbestellt.“ Er rät deshalb dringend dazu, sich eine Kiste zu reservieren. „Das ist auch in den Pfarrbüros möglich.“

Weihnachten in Schmallenberg wird anders

Weihnachten wird anders sein als sonst, das ist auch König klar: „Wir wissen heute noch nicht, wie sich die Fallzahlen entwickeln, ob und wie Krippenfeiern, Christmetten und Weihnachts-Gottesdienste möglich sind. Viele Menschen reduzieren ihre sozialen Kontakte, um sich und andere zu schützen und gehen nicht in die Kirchen.“

Da der Pastorale Raum aber möchte, dass alle Menschen in Schmallenberg und Eslohe Weihnachten zu Hause feiern können, werden Haupt- und Ehrenamtliche drei verschiedene Christen-Kisten packen: Die Kinder-Kisten, die Kult-Kisten und die Klassik-Kisten. König: „Damit können die Menschen an den Weihnachtsfeiertagen eine kleine Andacht feiern – allein, mit ihrer Familie oder mit den Menschen, die sie mögen.“ In den Kisten befinden sich kleinen Anleitung und Materialien für eine Andacht zu Hause und kleinen Überraschungen, die besinnlich und nachdenklich machen können.

Online bestellen oder reservieren

Die Christen-Kisten können ab dem 7. Dezember für 5 Euro in den Pfarrbüros in Schmallenberg, Bad Fredeburg und Eslohe zu den Öffnungszeiten erworben werden. Alternativ können sie bis zum 17. Dezember unter www.christen-kisten.de im Online-Shop bestellt werden. Haupt- und Ehrenamtliche aus den Gemeinden in Schmallenberg und Eslohe werden die Kisten dann - unter Wahrung der Corona-Schutzbestimmungen - vor Weihnachten an den Haustüren vorbeibringen. „Wir wünschen uns, dass man dabei quasi ,über den Gartenzaun’ auch mal kurz nachsieht, wie es den Menschen geht.“

Die Christen-Kisten werden durch Kirchensteuereinnahmen finanziert. „Jeder Pastorale Raum kann 12.500 Euro für besondere Weihnachtsaktionen beantragen“, erklärt König. Der Pastorale Raum Schmallenberg-Eslohe habe sich unter anderem für dieses Projekt entschieden, das vom Dekanat begleitet werde. Ein Teil des Zuschusses fließt jetzt in die Kisten. „Die 5 Euro pro Kiste, die jeder Abnehmer zahlt, können deshalb vollständig an Adveniat gespendet werden“, erklärt König. Denn auch dort, so befürchtet er, fehlen die Spendengelder, weil weniger Menschen in die Kirchen kommen.