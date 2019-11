Alle drei mutmaßlichen Ladendiebe, die die Polizei am Dienstagnachmittag in Fleckenberg festgenommen hatte, sind in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit. Das Trio hatte zuvor offenbar in mehreren Läden im Schmallenberger Stadtgebiet Diebstähle bereits ausgeführt oder vorbereitet. Unklar ist, was jetzt mit dem Auto passiert.

Gegen 15 Uhr am Dienstag war Mitarbeitern eines Discounters an der Weststraße in Schmallenberg ein vollgepackter Einkaufswagen am Notausgang aufgefallen. Dieser war überwiegend mit Kaffee und Zahncreme gefüllt. Da sie vermuteten, dass es sich um die Vorbereitung eines Diebstahls handelte, schoben die Angestellten den Wagen in den sicheren Lagerbereich und informierten die Polizei.

Fahndung nach Fahrzeug

Zuvor war dem Personal ein südosteuropäisches Paar aufgefallen, das sich auffällig verhalten hatte. Es fuhr einen VW-Golf aus dem Landkreis Wittenberg. Im Rahmen der Fahndung konnte die Beamten den Wagen am Ortsausgang Fleckenberg anhalten und kontrollieren.

Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer und eine Frau. Zudem fanden die Beamten dutzende Packungen Kaffee und Zahncreme sowie neue Bekleidung. Einen Kaufnachweis konnte das Trio aus Rumänien dafür nicht nachweisen.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den gefundenen Sachen um die Diebesbeute aus einem Discounter an der Straße „Wehrscheid“ in Bad Fredeburg handelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt, die drei Personen verhaftet und am Mittwochnachmittag dem Haftrichter in Meschede vorgeführt. Dieser erließ - wie die Polizei jetzt auf Nachfrage bestätigte - Haftbefehl.

Auto steht weiter an der Straße

Bei Facebook fragten Nutzer danach, was mit dem Auto passiert, das noch immer an der Straße stehe. Dazu sagt Polizeipressesprecher: Holger Glaremin: „Das ist nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern.“ Die Polizei habe das Fahrzeug nicht sichergestellt. „Dazu bestand kein Anlass.“ Auch wenn die Besitzer nun in Haft seien, könnten sie sich aus dem Gefängnis heraus darum kümmern. Offenbar ist das noch nicht passiert.

Zur Info: im ersten Pressebericht hatte die Polizei fälschlicherweise den Montag als Tag der Tat und der Festnahme genannt.