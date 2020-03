Meschede. Ein ekliger Streit in Schmallenberg endet vor Gericht in Meschede, ein schwerer Unfall bei Grevenstein - die Woche vor 60 Jahren.

Über diese Themen berichteten wir vor 60 Jahren im Lokalteil.

Aus für Mini-Volksschule

Der Gemeinderat in Ramsbeck spricht sich für den Erhalt der Volksschule in Wasserfall aus. Allerdings zeichnet sich die Schließung ab: Die Regierung in Arnsberg versetzt den Dorflehrer bereits nach Brabecke - es herrscht Lehrermangel. In Wasserfall besuchen nur acht Kinder die Schule.

Ein ekliger Streit

Großer Andrang vor dem Schöffengericht in Meschede: 50 junge Schmallenberger wollen den Prozess gegen zwei ihrer Freunde hören. Verurteilt wird ein 23-Jähriger wegen grober Beleidigung. Zwölf junge Männer hatten in einer Schmallenberger Gaststätte zusammen mit einem 56 Jahre alten Malermeister getrunken, danach kommt es zum Streit. Der 23-Jährige pinkelt dabei in den Hut des Meisters und setzt ihm den wieder auf…

Neuer Pfarrer für Reiste

Böllerschüsse, Fest-Geläut und Hunderte Besucher begrüßen in Reiste den neuen Pfarrer: Wilhelm Ibers (46) tritt die Nachfolge des erkrankten Pastors Normann an.

Allein nach Unfall

Mit seinem Auto verunglückt ein Grevensteiner Landwirt bei Meinkenbracht. Der Mann fährt an der Kreisstraße gegen einen Baum. Schwer verletzt schleppt sich der 32-Jährige vier Stunden lang alleine durch den Wald zu seiner Wohnung. Der Mann trifft dort unterkühlt ein – mit seinem Oberhemd hatte er unterwegs das Blut gestillt.

Hennesee steigt wieder an

Im Herbst 1959 ist der Hennesee nur eine schlammige Pfütze gewesen, jetzt füllt er sich wieder. Im November sind nur 9 Millionen Kubikmeter Wasser im See. jetzt steigt der Inhalt immerhin auf 20 Millionen. 12 Meter fehlen allerdings noch, um den normalen Wasserstand zu erreichen.

Sportler nach „Down Under“

Der Werkzeugmacher Konrad „Conny“ Melle wandert von Meschede aus nach Australien aus: Die Wirtschaft dort hat enormen Bedarf an Fachkräften. Der 23-Jährige ist einer der besten Mescheder Sportler im TuS und in der DLRG.

Erzbischof im Kloster

In Meschede besucht der Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger das Kloster der Benediktiner: Er lässt sich von Abt Harduin Bießle über die Planung für den Bau der Abteikirche informieren. Jaeger ist zusammen mit Innenminister Josef Dufhues Schirmherr eines Kuratoriums für den Bau der Friedenskirche.