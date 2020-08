Gimmentalfest in Eversberg abgesagt - erstmals seit 1974

So voll wie sonst wird es am kommenden Wochenende im Eversberger Gimmental coronabedingt nicht aussehen: Alle Hoffnungen richten sich daher auf 2021, wenn die Bergstadt wieder zu einem der größten sauerländischen Waldfest einladen wird.

Eversberg. Neben den Schützenfesten betrifft es auch die anderen Veranstaltungen: Das Gimmentalfest in Eversberg fällt aus. Alle hoffen auf 2021.

Wie den Schützenfesten ergeht es auch dem im ganzen Sauerland bekannten Gimmental-Waldfest: In einem normalen Jahr würden am kommenden Wochenende, 8. und 9. August, hunderte von Feierlustigen in die Eversberger Waldparkanlage kommen, um dort bei Live-Musik zu feiern und die urwüchsige Stimmung zu genießen: Corona macht einen Strich dadurch, das Fest fällt aus.

Erstmals seit 1974 abgesagt

„Diese Entscheidung war alternativlos“, erklärt der Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins der Musikkapelle Eversberg, Roland Mellios, „auf Grund dieser Pandemie müssen wir das Gimmentalfest erstmals seit 1974 absagen. Die Verantwortung können und wollen wir bei einem so großen Fest nicht übernehmen.“

Gesellschaftlich ist das für die vielen Gimmentalfans sehr schade, für die Ausbildung der vielen jugendlichen Nachwuchsmusiker gibt es in diesem Jahr zunächst noch keinen Nachteil. „Ein Jahr können wir ohne den Erlös des Gimmentalfestes überbrücken, im nächsten Jahr müssen wir dann aber alles für ein erfolgreiches Fest 2021 geben“, betont Vorsitzender Mellios.

Vereinsbetrieb ruht seit einem halben Jahr

Der Vorsitzende der Musikkapelle Eversberg, Tristan Kotthoff, beschreibt die bedauerliche Situation, die nicht nur die Eversberger Musikkapelle sondern Blasorchester und Spielmannszüge im ganzen Sauerland betrifft: „Unser kompletter Vereinsbetrieb ruht seit fast einem halben Jahr und keiner weiß, wann und wie wir wieder starten können. Das haben wir noch nie erlebt!“

Am kommenden Gimmental-Wochenende muss man sich in diesem besonderen Jahr in Erinnerung an die tollen Waldfeste mit dem Grill und einer Kiste Bier im heimischen Garten begnügen: „In Gedanken laden wir bereits heute alle Eversberger und die vielen Gäste aus nah und fern für den 7. und 8. August 2021 herzlich ein“, betonen die beiden Vorsitzenden Roland Mellios und Tristan Kotthoff.