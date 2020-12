„Geschmacklos“: Lidl sagt Sorry - Kritik auch aus Meschede

Meschede. Lidl sucht neue Mitarbeiter und hatte mit flapsigen Sprüchen welche in der Gastronomie abwerben wollen. Das ging nach hinten los.

Nach Protesten aus der Gastronomie hat der Discounter Lidl eine Werbung zurückgezogen, mit der das Unternehmen neue Bewerber gewinnen wollte. Anteil daran hatte auch Kritik aus Meschede.

„Bar war gestern“

„Egal ob Du aus Gastro, Hotellerie oder Event-Branche kommst - bei uns bist du herzlich willkommen“, hieß es in einer Anzeige im Internet. „Freu dich auf einen sicheren Job und mindestens 12,50 Euro die Stunde.“ Für zum Teil emotionale Kritik sorgte eine weitere Werbung: „Bar war gestern“, hieß es da plakativ vor einem Hintergrund mit gefüllten Getränkegläsern. Und der Verweis: „Der Einstieg ist ab sofort möglich. Also, worauf wartest du - bewirb dich online.“

Hatte zuletzt noch Luftfilter im H1 in Meschede installiert: Inhaber Andre Wiese (links). Foto: Brigitta Bongard

Lidl bekam daraufhin zahlreiche Kommentare auf Facebook. Schließlich teilte das Unternehmen gegenüber dieser Zeitung mit: „Es tut uns leid, dass wir mit dem Post für Unmut gesorgt haben. Das Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen dazu haben wir sehr ernst genommen und als Konsequenz entschieden, den Beitrag zu löschen.“ Die Motive sind nicht mehr zu finden.

Bundesweit geschlossen

Aus Meschede hatte sich Andre Wiese, Inhaber der Eventgastronomie H1, über die Werbung beschwert. Seine Gastronomie ist wie alle anderen Lokale bundesweit momentan wegen der Corona-Einschränkungen zwangsweise geschlossen, die Angestellten befinden sich in Kurzarbeit. „Geschmack- und pietätlos“, nannte er die Werbung, „in Zeiten, in denen Menschen in unserer Branche Existenz-Ängste haben.“

Er betonte die Situation der Gastronomie: Von zwölf Monaten sei am Ende nur eine Öffnung von acht Monaten möglich, „und wer weiß, wie es im Januar weitergeht.“ Wiese: „Das alles geht mir und meinen Mitarbeitern nahe, die alle ihren Job sehr gern machen.“ Gleichwohl habe er zwei Kollegen bereits verloren, sie hätten die Branche gewechselt. Alle Angestellten in der Hotellerie und Gastronomie warteten dringend darauf, dass es wieder weitergehe.

Verweis auf Hygienekonzepte

Als kleinen Seitenhieb riet Wiese den Discountern doch einmal auf Hygiene-Konzepte wie in der Gastronomie zu achten. Er sei skeptisch, ob in Supermärkten dieselben Standard eingehalten würden wie in Hotels, Restaurants und Kneipen.