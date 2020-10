Gefährlicher Schulweg für Kinder in Mescheder Ortsteil

Das Thema Schulwegplan ist in Berge nicht neu, für Familienvater Jens Scharf aber dennoch kein alter Hut. Denn am ursprünglichen Problem, den auf dem Gehweg parkenden Autos an der Olper Straße, hat sich laut Scharf nichts getan.

Autos blockieren Gehweg

Aktiv geworden hingegen ist Jens Scharf selbst. Mails an den Bürgermeister und die Familienministerin sammeln sich seit fast zwei Jahren. Und kleine Erfolge hat der Einsatz auch schon gezeigt. So wurde 2018 der Schulwegplan verändert, damit die Schulkinder aus Oberberge nicht mehr auf die Landstraße 541 ausweichen müssen, wenn parkende Autos den Gehweg blockieren.

Doch für Jens Scharf war das lediglich die einfachste Lösung für die Verwaltung, wie er auch in einem Brief an Bildungsministerin Yvonne Gebauer Ende 2018 schrieb. Die Kinder müssen seither nämlich laut überarbeitetem Plan, statt einmal, zweimal die viel befahrene Landstraße überqueren, um die Gefahrenstelle an der Fleischerei zu umgehen.

Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt Meschede, bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung, dass der Bürgersteig vor der örtlichen Fleischerei nicht mehr Bestandteil des Schulweges ist, der durch die Schule auch gegenüber Eltern und Kindern kommuniziert wird: „Die Inhaber der Fleischerei haben zudem weitere Parkplätze geschaffen, um die Parksituation vor dem Gebäude zu entlasten. Die Stadt Meschede hat Markierungen aufbringen lassen, um allen Verkehrsteilnehmern zu verdeutlichen, wo sich die Grenze zwischen den Parkmöglichkeiten vor der Fleischerei und dem Gehweg befinden.“

Parken im Einzelfall möglich

Jens Scharf lobt zwar, dass die Stadtverwaltung immerhin für eine Markierung des Gehwegs vor der Fleischerei gesorgt hat. Nützen würde diese jedoch wenig. „Die Autos parken da ja trotzdem. Und das, obwohl die Fleischerei wenige Meter daneben einen Parkplatz hat“, ärgert sich der Familienvater. Er schlägt vor, den Gehweg einfach mit Blumenkübel abzugrenzen, dass auch niemand mehr unerlaubt dort parken könne.

Dass im Einzelfall trotzdem auf dem Gehweg geparkt würde, sei nicht auszuschließen, wurde laut Fröhling aber bei eigenen Kontrollen durch städtisches Personal bislang nicht beobachtet. „Auch Anzeigen liegen hierzu nicht vor. Selbstverständlich wird der Bereich im Rahmen der personellen Möglichkeiten auch in Zukunft überwacht“, so der Stadtsprecher.

Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hat Jens Scharf Anfang August erneut Bürgermeister Weber und die Polizei kontaktiert. „Das ist ein Unding, die CDU hat im Wahlkampf mit Familienfreundlichkeit geworben und dann werden wir hier nicht beachtet. Da fühle mich schlichtweg veräppelt“, so Scharf, dessen ältestes und mittleres Kind von der für ihn nicht tragbaren Schulweg-Situation betroffen sind. „Unsere 6-jährige Tochter kann ja zumindest mit der größeren zusammen zur Schule gehen. Alleine wäre mir das zu gefährlich. Meine Stimme hat Herr Weber jedenfalls nicht bekommen. In der Rückmeldung vom Leiter des Fachbereichs Ordnung, Wolfgang Sträter, hieß es nur, dass seit der letzten Begutachtung der Situation keine Veränderungen wahrgenommen habe“, so Scharf, der weiterhin auf Verbesserungen der Situation seitens der Stadt pocht.

Raserei am Jüppkenpark?

Doch mit einer Verbesserung der Schulweg-Situation wäre es für Jens Scharf nicht getan. Unter anderem bemängelt er die Raserei am Spielplatz am Jüppkenpark. „Es hat dort schon 2018 eine verdeckte Messung gegeben, die gezeigt hat, dass 75 Prozent aller Fahrzeuge dort die Geschwindigkeit überschreiten“, berichtet Jens Scharf. An dieser Stelle sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt, Scharf plädiert jedoch für eine 30er-Zone zum Wohle der spielenden Kinder am Jüppkenpark. Auf Nachfrage erklärt die Stadtverwaltung, dass an dieser Stelle Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, jedoch für eine Ausweisung als Tempo-30-Zone keine straßenverkehrsrechtlichen Möglichkeiten vorliegen.

„Zur Situation dort hat ein intensiver Austausch der beteiligten Behörden stattgefunden – also der Stadt Meschede als Straßenverkehrsbehörde, der Kreispolizeibehörde sowie dem Landesbetrieb Straßen.NRW als Straßenbaulastträger. Eine Überprüfung hat ergeben, dass alle dort angeordneten verkehrlichen Maßnahmen situationsangemessen und in Ordnung sind“, erklärt Jörg Fröhling. Jens Scharf wird sich trotzdem weiter für die Sicherheit seiner Kinder im Straßenverkehr in Berge einsetzen.

>>>HINTERGRUND<<<

Laut Jens Scharf liegt auch an der Ecke Zur Winschla/Oberberger Straße eine Gefahrenquelle für Fußgänger und vor allem Schulkinder in Berge vor.

Heranfahrende Lkw schneiden die Kurve und fahren über den abgesenkten Bürgersteig. Für Kinder und Fußgänger könnte diese Situation gefährlich werden.

Ähnliches bemängeln Eltern in Olpe an der Freienohler Straße. Dort schneiden die Lastwagen ebenfalls den Schulweg der Kinder.