Für Esloher Lehrer ist der Alltag durch Corona grauer

Nassio Pagonis ist Lehrer an der Hauptschule in Eslohe. Er unterrichtet Musik, Sport, Englisch, Deutsch und Geschichte. In seiner Freizeit ist er Musiker mit eigener Band.

„Alle meine musikalischen Projekte waren plötzlich „auf Null“ - sowohl in der Schule als auch privat. In der Schule war es besonders schlimm, weil beim ersten Lockdown schon 70 Prozent aller Karten für unser Musical verkauft waren. Wir waren auf der Zielgeraden und die Schülerinnen und Schüler waren fix und fertig, weil sie schon im Musicalfieber waren. Das ist jetzt neun Monate her und ich starte wieder mit kleinen Einzelproben: draußen, in Räumen mit Durchzug und Maske auf große Distanz.

Privat waren für mich und meine Band „ The Sharks“ 20 Konzerte einfach weg, darunter tolle Auftrittsorte. Der finanzielle Aspekt spielt für mich keine große Rolle, aber mein Gegengewicht zum Alltag ist weg. Der Alltag ist grauer geworden.

In der Schule habe ich drei Monate lang Video-Online-Unterricht gemacht. Das hat gut geklappt und wurde überwiegend positiv angenommen und aufgenommen, dennoch war es für mich eine unbefriedigende Zeit . Mir fehlt einfache die körperliche Anwesenheit der Schüler. Ich war ausgehungert, hatte wieder Bock auf Unterricht und war froh als es nach den Sommerferien wieder los ging, obwohl meine Frau Hochrisikopatientin ist. Ich habe mit meinen Schülern ganz offen darüber gesprochen und sie haben freiwillig Mund-Nasen-Schutz getragen. Das hat mich sehr beeindruckt.“