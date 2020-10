Fünf Tage Quarantäne: So läuft es in Mescheder Pflegeheimen

Bereits seit dem 1. Juli gibt es für Bewohner von Pflegeheimen Lockerungen, die seither immer weiter ausgebaut wurden: Der Besuch in Heimen ist wieder unter Auflagen erlaubt und auch verlassen dürfen die Bewohner die Einrichtungen wieder. Was aber bleibt, ist die Quarantänezeit bei Einzug oder Wiedereinzug nach einem Krankenhausaufenthalt. Und die strengen Corona-Regeln für die Mitarbeiter. Im Detail gibt da Auskunft die so genannte Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum „Schutz von Pflegeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der pflegebedürftigen Menschen“, die online einsehbar ist.

Darin heißt es unter anderem, dass Bewohner bei Einzug oder nach einem Krankenhausaufenthalt auf Corona getestet werden müssen. Die ersten fünf Tage des Aufenthalts bis zu einem weiteren Corona-Test, müssen sie beim Verlassen ihres Zimmers eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und immer 1,5 Meter Abstand zu anderen Bewohnern halten. Dann folgt ein zweiter Test.

Das Problem mit der Demenz

Schwierig bis gar nicht umzusetzen ist diese Vorgabe jedoch für demente Bewohner: „Jemand mit Demenz wird kaum verstehen, warum er oder sie einen Mundschutz tragen muss oder hat sogar Angst davor“, sagt Andrea van der Lugt, Einrichtungsleiterin im Altenzentrum Lindenhof in Meschede. In solchen Fällen müssten die Bewohner dann tatsächlich für die Zeit der Quarantäne isoliert werden. „Pfleger und der soziale Dienst kümmern sich in diesem Zeitraum dann intensiv um die Betroffenen“, so van der Lugt, die diese Umstände zwar bedauert, jedoch keine Alternative dazu sieht.

Im Haus Velay verfährt Einrichtungsleiter Dirk Simmat ähnlich. Zwar hatte er Zum Zeitpunkt des Erlasses der Fünf-Tage-Quarantäne-Regel keine Neuaufnahmen gehabt, jedoch sind bereits Bewohner aus dem Krankenhaus zurückgekehrt. „Es gab einen Fall, wo es aufgrund von Demenz nicht möglich war, dass der Bewohner die Maske fünf Tage außerhalb seines Zimmers getragen hätte“, berichtet Simmat, „hier hat der Bruder beim Verlassen des Zimmers ausgeholfen und dafür gesorgt, dass die Maske aufblieb.“

Sozialer Dienst springt ein

Können sich Angehörige nicht darum kümmern, springt der soziale Dienst im Haus Velay ein. So können Demenzkranke auch während der ersten fünf Tage ihr Zimmer verlassen. Ohne Begleitung müssen sie bis zum negativen Ergebnis eines zweiten Tests in ihrem Zimmer bleiben. Was hart klingen mag, ist bereits eine enorme Verbesserung im Vergleich zu den Regelungen der letzten Monate und Wochen. „Zu Beginn war hier ja alles dicht, und es durfte niemand Besuch haben“, erinnert sich Dirk Simmat. Erfreulich sei gewesen, dass 90 Prozent der Angehörigen mit den Schutzmaßnahmen im Sinne der Gesundheit ihrer Angehörigen damals einverstanden waren.

„Im Einzelfall war das natürlich schlimm. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass ein Paar die Goldene Hochzeit wegen der Corona-Regeln nicht zusammen feiern konnte“, erinnert sich der Einrichtungsleiter. Er ist daher froh darüber, dass nach und nach ein gesundes Mittelmaß bei den Corona-Regeln gefunden wird.

Strenge Regeln für Mitarbeiter

Die Lockerungen in der Pflege betreffen jedoch stets nur die Bewohner und ihre Angehörigen. Für Dirk Simmat und seine Mitarbeiter gelten weiterhin strenge Regeln. Da laut Allgemeinverfügung eigentlich alle Bewohner den ganzen Tag eine Mund-Nasen-Bedeckung müssten, um die Mitarbeiter zu schützen, Dirk Simmat diese Regel aber für realitätsfern und nicht umsetzbar hält, arbeiten die Pfleger im Haus Velay, und sicher in vielen anderen Einrichtungen, unter verschärften Schutzmaßnahmen: „Die Menschen leben hier 24 Stunden am Tag, das ist ihr Zuhause, sie können nicht die ganze Zeit eine Maske tragen. Das ist schlichtweg an der Realität vorbei formuliert.“

FFP2-Maske und Schutzschild

Deshalb sorgen die Mitarbeiter vor und tragen immer, wenn sie die 1,5 Meter Abstand zu einem Bewohner nicht einhalten können, eine FFP2-Maske sowie ein Schutzschild. „Dass das während einer ganzen Schicht nicht schön ist, kann sich ja jeder denken, aber wir machen das zum Wohle unserer Bewohner gern“, sagt Dirk Simmat. Dies wird auch bei den nächsten Änderungen der Corona-Regeln für Pflegeheime wieder im Vordergrund für ihn und seine Kollegen in anderen Einrichtungen stehen. Und die kommen sicher bald. „Es ändert sich alle paar Wochen etwas, aktuell arbeiten wir mit Version 11 unseres Pandemie-Konzepts“, so der Einrichtungsleiter.

