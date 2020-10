Früherer Hurrikan bringt Regen ins Schmallenberger Sauerland

Regnerisch und stürmisch - so wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Vorhersage für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg: Es wird nass - und ein Grund dafür ist ein Hurrikan.

Der ehemalige Hurrikan „Epsilon“ bringt dem Sauerland eine regnerische zweite Wochenhälfte. Er sorgt aber auch dafür, dass sich ab Freitag deutlich mildere Luft durchsetzen kann, welche am Wochenende bei etwas Sonne Werte von über 15°C möglich macht.

Das Wetter für das Ruhrtal

Der teilweise kräftige Regen aus der Nacht zum Donnerstag wird am Morgen bereits wieder über das Rothaargebirge nach Süden und Osten abziehen. Zurück bleibt für den Donnerstag eine meist dichte Bewölkung mit einigen kurzen Auflockerungen. Diese bringen aber nur hin und wieder mal einen Sonnenstrahl und zudem schaffen es die Temperaturen nur entlang der Ruhr auf etwas mehr als 10°C.

Bereits im Laufe des Nachmittages zieht es sich dann wieder zu und es kommt neuer Regen auf, welcher dann die kommende Nacht bestimmt. Der Freitag beginnt dann neuerdings trüb, allerdings ein gutes Stück milder als der Donnerstagabend. Im Laufe des Tages trocknet es dann aber allmählich ab und gegen Nachmittag können die Wolken vom Ruhrgebiet her etwas auflockern. Die Temperaturen klettern dazu selbst in den höchsten Lagen auf knapp über 10°C, zwischen Meschede und Bestwig sind bis zu 14°C möglich.

Nach einer trockenen Nacht zum Samstag mit einem Mix aus Wolken, Nebel und kurzen Auflockerungen beginnt das Wochenende noch teils trüb. Die Sonne schafft es aber bereits am Vormittag sich gegen die dichten Wolken durchzusetzen und der Nachmittag verläuft so überwiegend freundlich und für einen letzten Oktobertag auch ausgesprochen mild. Der Allerheiligentag am Sonntag bringt dann insgesamt wieder mehr Wolken, Regentropfen fallen aber nur vereinzelt. Dazu bleibt es mild bis sehr mild.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Es ist nicht selten, dass sich im Herbst ein ehemaliger Hurrikan auf den Weg in Richtung Europa macht und unser Wetter beeinflusst. In diesem Fall ist es „Epsilon“, welcher sich mit seinem Zentrum über dem Nordmeer eingefunden hat und aktuell immer wieder Regengebiete ins Schmallenberger Sauerland schickt. Bis zum Donnerstagnachmittag erleben wir aber eine kurze Regenpause, nur selten ist noch der ein oder andere Schauer aktiv.

Dazu sind die Temperaturen in einem recht kühlen Bereich, an der Hunau werden es kaum mehr als 6 oder 7°C, entlang der Lenne sind knapp 10°C im Bereich des Möglichen. Schon zum späteren Nachmittag wird es dann aber wieder nass und in der kommenden Nacht können bei allerdings leicht ansteigenden Temperaturen erneut rund 10 Liter auf jeden Quadratmeter fallen. Letzte Reste dieser Regenfront gestalten auch den Freitagvormittag noch meist wolkenverhangen und auch mit etwas Regen.

Zum Nachmittag trocknet es dann aber im Allgemeinen ab und die Sonne setzt sich hin und wieder durch. Mit Temperaturen zwischen 11°C in Jagdhaus und bis zu 14°C in Eslohe wird es spürbar milder. Dieser Trend setzt sich dann auch am Wochenende weiter fort, dazu wird es vor allem am Samstagnachmittag sehr freundlich sein. Zum Sonntag schwenkt dann die nächste Wetterfront herein und bringt mehr Wolken mit. Regen fällt zunächst aber nur vereinzelt.

Trend für die nächste Woche

Die erste Arbeitswoche im November beginnt im Sauerland allgemein sehr mild. Am Montag können die ohnehin hohen Temperaturen des Wochenendes voraussichtlich noch einmal getoppt werden und rund um Meschede sind so bis zu 18°C möglich. Ab Dienstag folgt auf ein wenig Regen dann deutlich kühlere Luft. Nachfolgend kann sich voraussichtlich ein mächtiges Hoch über Europa aufbauen und uns einige ruhige und niederschlagsfreie Tage bringen. Dabei wechseln sich Sonne und Nebelfelder miteinander ab. Während die Temperaturen am Tag nur noch mit Mühe rund 10°C erreichen steigt in den Nächten wieder die Gefahr von leichtem Frost an.

