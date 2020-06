Fristen? Existenznot? Verbraucherberatung hilft in Meschede

Die Verbraucherbartung NRW bietet in Meschede wieder Sprechstunden an. Gewisse Zielgruppen werden dabei bevorzugt.

Meschede. „Lockdown“ hieß es seit Mitte März auch für die persönliche Beratung der Verbraucherzentrale im Mescheder Kreishaus. Zwar haben Ratsuchende auch aus dem Hochsauerlandkreis den „Krisenmodus“ mit ausschließlicher Beratung übers Telefon und über Online-Zugangswege gut und dankbar angenommen. Doch nun freut sich das Team, Bürgerinnen und Bürgern im HSK – nach Terminvereinbarung – auch persönlich wieder zur Seite stehen zu können.

Trennscheiben und Desinfektion

Verbraucherberater Volker Mahlich und Leiterin der Arnsberger Beratungsstelle Petra Golly freuen sich, Beratung auch wieder im Mescheder Kreishaus anbieten zu können. Foto: Verbraucherzentrale NRW

„Wie andere Lebensbereiche sind wir seit Ende Mai auch in der Arnsberger Beratungsstelle schrittweise zu ‚neuer Normalität‘ im Beratungsalltag zurückgekehrt und nehmen nun auch die Sprechstunden im Kreishaus wieder auf“, erklärt Beratungsstellenleiterin Petra Golly. Man sei gut vorbereitet und habe mit einem umfassenden Hygienekonzept die aktuell jeweils vorgeschriebenen Maßnahmen wie Abstandsvorgaben sowie Vorgaben zur Desinfektion oder von Trennscheiben beim persönlichen Kontakt umgesetzt.

Termine getaktet

Mit der Vergabe von Terminen sollen Besuche darüber hinaus so getaktet werden, dass Kontakte zwischen Ratsuchenden vermieden werden.

Ab Dienstag, 30. Juni, findet in Meschede erstmals nach der coronabedingten Unterbrechung wieder persönliche Beratung durch die Arnsberger Verbraucherzentrale im Kreishaus statt. Die Berater der Verbraucherzentrale weisen darauf hin, dass eine Beratung ausschließlich nach Terminvereinbarung stattfinden kann, um die erforderlichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einhalten zu können und den Zugang zum Beratungsbüro im Kreishaus zu ermöglichen.

Manche Zielgruppen werden bevorzugt

Für die Bearbeitung der Verbraucheranliegen hat die Beratungsstelle einen klaren Plan, um mit der Wiederaufnahme der persönlichen Beratung möglichst zielgerichtet weiterzuhelfen. „Bei der Terminvergabe werden wir vor allem die Zielgruppen berücksichtigen, die während der Kontaktverbote mit den telefonischen und Onlineangeboten nicht gut zurechtgekommen sind. Sei es, weil sie ihre Anliegen wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht schriftlich formulieren konnten oder Unterstützung beim Zusammenstellen notwendiger Vertragsunterlagen brauchten“, so Golly. Aber auch, wer mangels technischer Ausstattung oder Versiertheit keine Dokumente scannen oder mailen konnte, wird vorrangig unterstützt.

Bevorzugung auch bei dringenden Fristen und existenziellen Problemen

Darüber hinaus werden in der persönlichen Beratung zuallererst Anliegen bearbeitet, die besonders komplex oder eilbedürftig sind und konkreten Fristen unterliegen. Nicht zuletzt haben bei der Vergabe von Terminen all jene Anfragen Priorität, bei denen existenzielle Probleme drohen: vom Verlust der Wohnung über drohende Zwangsmaßnahmen, weil wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit in der Krise nun die Haushaltsfinanzen in Schieflage geraten.

Parallel bietet die Beratungsstelle in Arnsberg auch weiterhin telefonisch und online über die genannten Kanäle Erstberatung für alle Bürgerinnen und Bürger im HSK an, um Probleme direkt und schnell zu lösen. Alle kundenorientierten neuen Ansätze, die sich in Zeiten des Lockdowns bewährt haben, werden auch in der Phase der Öffnung für persönliche Beratungsgespräche nach Termin zur Verfügung stehen.