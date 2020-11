Freundeskreis in Schmallenberg will Armenversorgung sichern

Grafschaft. Der Freundeskreis der Borromäerinnen will die Armenversorgung gerade in Coronazeiten sichern.

Die Barmherzigkeit gehöre bei den Borromäerinnen einfach zur DNA, sagt Günter Naujoks vom Freundeskreis der Borromäerinnen Kloster Grafschaft. Barmherzigkeit, die momentan auf die Probe gestellt wird, vor besonderen Herausforderungen steht. Denn die Corona-Pandemie trifft auch die Arbeit der Schwestern. Nicht im Kloster in Grafschaft direkt, sondern vielmehr bei den Schwestern in Israel, Palästina oder Rumänien. „Die Lage ist dramatisch und teilweise unübersichtlich“, sagt Generaloberin Schwester Juliana Marinescu in Grafschaft: „Wir brauchen gerade jetzt die Hilfe aller.“

Wenig Zuversicht und Hoffnung

Zuversicht und Hoffnung zu streuen, dass sei Aufgabe und Ziel der Borromäerinnen: „Doch die, die schon immer wenig hatten, haben jetzt noch weniger.“ Aufgrund der Corona-Pandemie seien viele Helfer und Unterstützer, die die Armut beispielsweise im Nahen Osten bekämpfen, weggebrochen.

Viele hätten sich zurückgezogen, seien selber von den wirtschaftlichen und sozialen Umständen betroffen. „Es sind in Ägypten zum Beispiel teilweise erbärmliche Verhältnisse fernab von dem, was wir hierzulande unter Menschenwürde verstehen“, sagt Günter Naujoks vom Vorstand des Freundeskreises. Es gehe um Medikamente, um Gelder für wichtige Operationen, um Kleidung und Bildung: „In Ägypten arm zu sein ist etwas anderes als in Deutschland arm zu sein.“

Die Grafschafter Borromäerinnen arbeiten eng mit denen in Ägypten oder Israel zusammen, tauschen sich aus, besuchen und helfen sich gegenseitig.

Ein Dach über dem Kopf

Vor Ort gehen die Schwestern in die Familien und sprechen mit den Betroffenen. Woran fehlt es am meisten? Wie geht es gesundheitlich? Was sind Sorgen? „„Und wir legen viel Wert darauf, dass die Hilfe und die Spenden, die wir schicken, auch wirklich dort ankommt, wo sich gebraucht wird“, sagt Naujoks: „Die Transparenz ist wichtig.“ Gäbe es diese Hilfen nicht, würden viele Menschen in Ägypten auf der Straße leben: „Wir wollen ihnen die Würde zurückgeben und zumindest für ein Dach über dem Kopf sorgen.“

Aufgrund der Corona-Pandemie hätten viele dort ihre Arbeit verloren, einige bekämen nicht einmal ein Arbeitslosengeld, stehen vor dem Nichts. Und auch die Einnahmen beispielsweise aus dem Pilgerhaus, welches die Borromäerinnen in Jerusalem betreiben, seien weggebrochen. „Wir suchen Mitglieder und wollen Menschen gewinnen, die die Arbeit der Borromäerinnen gerade in diesen schwierigen Zeiten unterstützen und so die Armenversorgung sichern.

Jeder, so Naujoks, der vor Ort gewesen sei, sei von der schwierigen Lage überzeugt: „Wir wollen eine Brücke der Armenversorgung schaffen und aufrecht halten. Vom Kloster Grafschaft bis zu den Armen.“

>>>HINTERGRUND

In Ägypten unterhalten die Ordensschwestern zwei Deutsche Schulen (Alexandria und Kairo). eine medizinische Ambulanz sowie das Pelizäus-Pflegeheim in Alexandria. Zudem betreiben sie in Israel eine Ambulanz und einen Kindergarten .

In Grafschaft, Altstädten im Allgäu und Jerusalem betreibt die Kongregation zudem Gästehäuser , deren Erlöse in karitative Projekte fließen.

Der Freundeskreis der Borromäerinnen Kloster Grafschaft wurde 2011 gegründet . Er unterstützt die humanitären und karitativen Projekte sowie den Bildungsauftrag der Kongregation finanziell und mit Sachleistungen.

Aktuell hat der Freundeskreis 293 Mitglieder , der Jahresbeitrag liegt bei 50 Euro. Bisher konnten durch den Freundeskreis bereits 250.000 Euro für die barmherzigen Werke zur Verfügung gestellt werden.

Die Spendenkonten: Stadtsparkasse Mitten im SauerlandIBAN: DE07 4645 1012 0026 0079 48 Volksbank Bigge-Lenne eG IBAN: DE29 4606 2817 0010 5814 00