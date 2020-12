Freienohlerin schreibt einen Kinderkrimi

Freienohl. Anke Kemper aus Freienohl ist an vielen Stellen kulturell aktiv. Jetzt hat sie ihren ersten Kinderroman geschrieben.

Mit Krimis und Abenteuerromanen ist die Freienohlerin Anke Kemper großgeworden. Der Schritt vom Lesen zum Schreiben war da nicht groß. Einige ihrer Kurzkrimis wurden längst veröffentlicht, ihre Komödien und Krimikomödien für die Bühne werden regelmäßig im deutschsprachigen Raum aufgeführt. Viele ihrer Illustrationen schmücken die Romane anderer Autoren. Jetzt hat sie ihren ersten Kinderkrimi veröffentlicht.

Manuskript in der Schublade

Eigentlich hatte Kemper das Abenteuer um ihre Heldin Paula Pitrelli vor einigen Jahren für ihre Tochter geschrieben. Dann landete das Manuskript in der obligatorischen Schublade. Bis es Anfang dieses Jahres ausgegraben und überarbeitet wurde. Zeitgemäß musste es sein. Die Kids von heute gestalten ihr Leben anders als vor zehn Jahren. Wenn man früher mit dem Fahrrad losfuhr, um Freunde zu treffen und Neuigkeiten auszutauschen, so klärt man heute vorher alles mit dem Smartphone. „Nach Hause kommen mussten wir erst, wenn die Straßenlaternen an gingen“, erzählt sie. Allein die Technik, mit denen schon die Kleinsten aufwachsen, hat sich gravierend weiterentwickelt.

Und dennoch: Wenn es um Abenteuer und Freundschaft geht, hat sich im Laufe der Zeit in den Romanen nicht viel verändert. „Gerne erinnere ich mich an die eigene Kindheit zurück, wie ich zusammen mit Freunden aus der Nachbarschaft ausgedachte Geschichten nachgespielt habe und in Hinterhöfen oder im Wald Abenteuerliches erleben durfte.“

Unterhaltsam und spannend erzählt Anke Kemper ihre Geschichte über anfängliche Schwierigkeiten, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, von Vorurteilen dem Nachbarn gegenüber und wie aus Misstrauen Freundschaft wird – alles verpackt in einem kurzweiligen Krimi. Und natürlich gibt es ein Happy-End.

Selbst illustriert

Dass die Kapitel jeweils mit einer Illustration gespickt sind, versteht sich von selbst. „Ich habe mir irgendwann mal gedacht, warum illustriere ich nur die Bücher für andere Autoren und nicht mal mein eigenes?“

Wie es mit ihrer Heldin Paula und ihren neuen Freunden Felix und Charlotte weitergeht, bleibt abzuwarten. Ideen für weitere Abenteuer um die Protagonisten gibt es schon. „Zunächst freue ich mich darauf, dass ich hoffentlich im kommenden Jahr live Lesungen abhalten darf. Online-Lesungen werden auch vielfach angeboten, aber es fehlt doch der Kontakt und die Interaktion mit dem Publikum.“

Wer ein signiertes Exemplar möchte, kann die Autorin direkt kontaktieren unter: info@kempers-art.de oder 02903-8386.

Zum Inhalt

Als ob es noch nicht genug wäre, von der Stadt aufs öde Land zu ziehen! Für Paula starten die Sommerferien nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte. Sie hilft ihrer Mutter bei den Renovierungsarbeiten im neuen Haus und ärgert sich über den Nachbarn, Herrn Breck, der ein regelrechter Stinkstiefel zu sein scheint.

Allmählich freundet sie sich mit dem Zwillingspaar Charlotte und Felix aus der Nachbarschaft an. Eines Nachts beobachtet Paula, wie ein Fremder sich mit Herrn Breck streitet und im Haus von Frau Jacobi verschwindet, obwohl sich die alleinstehende Frau im Krankenhaus befindet. Was hat er dort zu suchen? Können Paula und ihre neuen Freunde das Geheimnis lüften?

>>>HINTERGRUND

Anke Kempers Buch „Paula Pitrelli und der unheimliche Nachbar “, ist ein Krimi für Kinder im Alter von ca. 8 bis 12 Jahren.

Das Buch ist erschienen im WOLL-Verlag, hat 136 Seiten und kostet 12,90 Euro .