Meschede. Gratis Parken in Meschede: In der Innenstadt gibt es derzeit 50 zusätzliche kostenlose Parkplätze. Grund ist eine defekte Schranke.

Frei Parken in Meschede: Schranke seit zwei Monaten defekt

Seit zwei Monaten ist die Schranke auf dem Parkplatz der Volksbank Sauerland in Meschede außer Betrieb. Dass das Parken dort nun kostenlos möglich ist, hat sich in der Stadt bereits rumgesprochen.

Die Volksbank-Schranke ist bereits so alt, dass es schwierig ist, Ersatzteile zu besorgen. Foto: Ilka Trudewind

Normalerweise dürfen Volksbank-Kunden ihr Auto eine Stunde kostenlos auf dem Parkplatz, der hinter dem Volksbank-Gebäude an der Arnsberger Straße liegt, abstellen. Gerade an Markttagen wird dies gern genutzt. Da die Schranke seit zwei Monaten defekt ist, sind die 50 Stellplätze jedoch derzeit regelmäßig belegt.

Komplizierte Reparatur

„Die Reparatur der Schranke gestaltet sich komplizierter als gedacht“, erklärt Dominik Pieper, Bereichsleiter im Volksbank-Unternehmensservice. Da die Schranke schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel habe, fehlte es an Ersatzteilen. In den nächsten Tagen soll es allerdings nach der Reparatur zu einem Probelauf kommen. „Wenn das nicht klappt, werden wir eine neue Anlage anschaffen müssen“, so Pieper.

Kein Kauf-Interessent für Volksbank-Parkplatz

Der Parkplatz an sich gehört zur Hälfte der Stadt und der Volksbank Sauerland. Der alte Bebauungsplan aus den 80er Jahren sah den Parkplatz als Tiefgarage vor und darüber einen kleinen Stadtpark – das wurde jedoch offensichtlich nie umgesetzt. Im Jahr 2017 wurde der Bebauungsplan geändert, damit die Lücke zwischen Volksbank und dem Gebäude nebenan bebaut werden darf. Das Erdgeschoss würde dann zur Tiefgarage. Einen konkreten Bau-Interessenten gibt es aber laut Auskunft der Volksbank Sauerland nicht.

Busse Computer wird zur Pizzeria Bella Napoli

In direkter Nachbarschaft wird jedoch derzeit umgebaut: Das Haus im Rebell, in dem vorher Computer Busse untergebracht war, wird in den nächsten Monaten die Pizzeria Bella Napoli einziehen.